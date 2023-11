Pallanuoto, Pro Recco all'assalto della Supercoppa Europea

Alzare la nona Supercoppa Europea, la terza consecutiva dopo quelle vinte a Szolnok (2021) e Sabadell (2022), per conquistare il Grande Slam, il sesto nella storia biancoceleste, chiudendo così un 2023 da urlo dopo il Triplete di primavera. Ma anche centrare la decima coppa consecutiva, per una striscia di vittorie impressionante iniziata a giugno 2021 con la Champions League di Belgrado.

Sono i numeri che avvicinano la Pro Recco alla finale di domani contro gli ungheresi del Vasas, formazione vincitrice dell'ultima edizione di Euro Cup: la sfida si giocherà alla "Mario Ravera" di Chiavari - già venduti tutti i biglietti - alle ore 20:45 con diretta su Sky Sport Arena.

"Non sarà una partita come le altre, le finali contano sempre qualcosa in più, ci attende una squadra forte, allestita e allenata bene da Nikic - le parole di Sandro Sukno alla sua nona finale da tecnico biancoceleste -. Gli ungheresi hanno tre-quattro grandi attaccanti, ottimi tiratori: la loro qualità, unita al contropiede, sono il punto di forza; li abbiamo studiati e cercheremo di disputare la migliore partita della stagione".

Pro Recco, la diretta tv e streaming della Supercoppa Europea

Per il coach croato qualche problema di formazione "ma i 13 che scenderanno in vasca saranno pronti per questa finale - taglia corto - la chiave della partita sarà come sempre la difesa, se dietro fai bene prendi fiducia anche in attacco: mi aspetto una bella prestazione da Marco Del Lungo, una difesa che sappia alternare aggressività e zona, perché il Vasas ha centri e attaccanti di valore".

La "Mario Ravera" è già sold out da ieri: "Giocare in casa è un vantaggio, non una pressione aggiuntiva, siamo felici di scendere in acqua davanti ai nostri tifosi dopo le due Supercoppe disputate all'estero; vogliamo chiudere il cerchio della passata stagione con un altro trofeo per puntare a ripeterci in primavera".

Arbitreranno la gara Alexandrescu (Romania) e Dervieux (Francia). Delegato lo spagnolo Moliner. La partita sarà trasmessa anche in streaming sul canale You Tube della Len: https://www.youtube.com/@LENEuropeanAquatics