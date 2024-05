Pallanuoto, la Pro Recco vola in finale Scudetto

La caccia al trentaseiesimo Scudetto può ufficialmente partire per la Pro Recco che dopo i successi del 2022 e del 2023 punta a confermarsi campione. La società ligure ha superato agevolmente Ortigia (18-11) chiudendo la pratica in Sicilia dopo il successo di gara 1 per 12-5. I recchelini possono così tornare a sorridere dopo aver abdicato al trono della Coppa Italia perdendo la finale di Genova contro Brescia in questa stagione. Possibile tra l'altro che l'eterna sfida con i lombardi si riproponga visto che saranno proprio loro a giocare la semifinale contro Savona con obbligo di vincere gara 2 per portare la serie alla terza partita dopo il ko della prima.

La Pro Recco vola così in finale Scudetto senza fatica troppo contro Ortigia. Il punteggio di 18-11 racconta molto di una gara che praticamente si chiude già nel primo quarto con il 4-1 ospite che indirizza e non poco il risultato. I siciliani reggono nel secondo parziale (3-3), ma non riescono proprio ad arginare gli avversari bravi a chiudere la pratica scatenandosi in attacco e portandosi a casa anche terzo e quarto tempo 5-3 e 6-4. Tutto secondo pronostico, la grande favorita della vigilia punta l'ennesimo Scudeto prima di dedicarsi alla Champions League con biglietto per le finali già staccato.

Il tabellino di Ortigia-Pro Recco 11-18

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia, L. Giribaldi, G. La Rosa 1, S. Di Luciano 1, L. Cupido 1, A. Bitadze, A. Carnesecchi 1, A. Condemi, Y. Inaba 3, F. Ferrero 4, C. Napolitano, G. Calabresi, S. Nesti. All. S. piccardo

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, G. Zalanki 4, G. Cannella, A. Younger 2, A. Fondelli, N. Presciutti 1, G. Echenique 2, F. Condemi 3, K. Kakaris 1, M. Iocchi Gratta 1, B. Hallock 1, T. Negri, G. Rossi 1. All. S. sukno

Arbitri: Ercoli e Navarra

Parziali: 1-4, 3-3, 3-5, 4-6. Usciti per limiti di falli Iocchi Gratta (P) nel terzo tempo; Younger (P), Cassia (O) e Rossi (P) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: Ortigia 8/15 + 2 rigori e Pro Recco 7/11 + 2 rigori. Di Fulvio (P) fallisce un rigore (traversa) nel terzo tempo. Del Lungo sostituisce Negri in porta da metà del terzo tempo.