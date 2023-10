Supercoppa e Champions League, la grande pallanuoto a Chiavari grazie alla Pro Recco

Il primo trofeo della stagione europea e due gare importantissime di Champions League, grazie alla Pro Recco, Chiavari diventa la Capitale europea della pallanuoto. L'annuncio è arrivato oggi con una nota della società più titolata al mondo in vasca: "Le partitissime di LEN Champions League contro i greci dell’Olympiacos (17 Ottobre) e i croati dello Jug Dubrovnik (22 Novembre), ma anche la Supercoppa Europea contro gli ungheresi del Vasas (10 Novembre): la grande pallanuoto è pronta a sbarcare a Chiavari con tre appuntamenti sportivi internazionale.

Sarà infatti la piscina comunale “Mario Ravera” il teatro delle prossime grandi sfide della Pro Recco che punta a ritornare sul tetto d’Europa e a conquistare, proprio a Chiavari, il primo trofeo di stagione contro un avversario di valore e blasone come il Vasas, vincitore della passata LEN Euro Cup.

Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport.

“La scelta di Chiavari nasce dalla volontà di stare tutti compatti, insieme ai nostri tifosi e a chi ci vuole bene in una stagione che sarà ricca di insidie dopo le due passate che ci hanno visto trionfare in ogni competizione - dichiara il presidente della Pro Recco, Maurizio Felugo -. Chiavari è una città con una grande passione pallanuotistica e la “Mario Ravera” rappresenta uno dei ritrovi sociali e sportivi più importanti per centinaia di famiglie. Portare la Champions League e la Supercoppa Europea in città rappresenta una grande opportunità per promuovere il nostro sport e allargare sempre di più la base di appassionati. Sono sicuro che l'atmosfera e l'energia che caratterizzeranno le partite in questa splendida cornice contribuiranno a creare ricordi indimenticabili per i giocatori, i tifosi e tutti coloro che saranno presenti, in particolare i più giovani. Desidero ringraziare l’amministrazione comunale e la Chiavari Nuoto perché hanno accolto immediatamente questa opportunità dimostrando grande sensibilità sportiva: insieme faremo il possibile per regalare al pubblico tre serate speciali”.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare tre eventi sportivi di così alto livello - proseguono il sindaco Federico Messuti e l’assessore Gianluca Ratto - Un’occasione per promuovere la città di Chiavari, e soprattutto valorizzare e far emergere il legame che la pallanuoto ha con il territorio. Il nostro impegno per lo sport prosegue anche con l’attiva collaborazione con le numerose società sportive chiavaresi che ogni giorno si impegnano per portare i colori verdi blu sui più importanti podi del mondo sportivo. Un ringraziamento particolare a Chiavari Nuoto e al presidente Ghio per il loro costante impegno nel sostenere e incentivare importanti eventi e manifestazioni legati alle loro discipline sportive”.

“La scelta della Pro Recco e del suo Presidente, Maurizio Felugo, è motivo di grande orgoglio per noi. Siamo fiduciosi che tutto si svilupperà nel migliore dei modi. L'opportunità di ospitare questo trittico di partite di altissimo livello rappresenta per noi un'occasione straordinaria. Questo evento consentirà a tutti gli appassionati e, soprattutto, ai nostri atleti, di poter assistere all'azione di alcuni tra i migliori giocatori italiani e stranieri in una delle manifestazioni più prestigiose a livello europeo. Confidiamo, pertanto, che la piscina Mario Ravera sarà affollata da appassionati durante queste partite” dichiara Danilo Ghio Presidente di Chiavari Nuoto".