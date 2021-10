Pallanuoto, doppia vittoria per Pro Recco e Quinto

La Pro Recco continua la sua corsa con la terza vittoria in altrettante gare di Serie A1 maschile di pallanuoto, mentre il Quinto si porta a casa i primi tre punti. Doppia festa quindi per le squadre fi Genova e Provincia nella giornata di oggi

La cronaca di Pro Recco-Catania

La Pro Recco affronta qualche difficoltà in più del previsto nel match contro il Catania vinto a Punta Sant'Anna 8-5

Mister Sukno dà spazio a due giovani, Nuzzo e Marini, entrambi classe 2005, concedendo un turno di riposo a Figlioli e Younger. Ai due metri la scelta ricade su Hallock e Loncar.

Biancocelesti subito sotto (a segno Banicevic con l'uomo in più), la rimonta è affidata al tocco volante di Di Fulvio - oggi capitano per la prima volta - e al gol di Loncar tutto solo davanti a Caruso per il 2-1 che chiude il quarto. La Pro Recco fatica in superiorità ma piazza altre due marcature prima del cambio campo con Zalanki e Di Fulvio su rigore.

Loncar e Cannella ampliano il divario nel terzo tempo (6-1), poi Catania accorcia a cinquanta secondi dalla sirena.

Negli ultimi otto minuti Hallock e Di Fulvio - tre gol per lui - portano il risultato sull'8-2 a metà tempo. Nel finale reazione d'orgoglio dei siciliani che impallinano Del Lungo tre volte e inchiodano il risultato sull'8-5.

Vittoria per il Quinto a Roma

Buona la terza per lo Sporting Club Quinto che travolge la Roma 8-3 in trafserta. Dopo i due passi falsi maturati contro Trieste e Anzio,il successo arrva al termine di una partita in cui i biancorossi hanno condotto le danze senza troppi patemi, chiudendo in vantaggio ogni frazione di gioco e concedendosi addirittura il ‘lusso’ di sbagliare due rigori. Alla fine il tabellone dice 8-3 in favore del club genovese, con un poker di Roberto Ravina, tripletta di Mario Guidi e sigillo di Alessandro Di Somma.

“Credo che il segreto di questa vittoria sia nel nostro comportamento in difesa – analizza la gara lo stesso Mario Guidi – Abbiamo preso pochi gol, siamo stati compatti e attenti, da lì poi è nato tutto. Ne venivamo da due sconfitte, avevamo fame e la voglia di dimostrare il nostro valore. Intendiamoci, anche nelle prime due gare eravamo scesi in vasca con tanta determinazione, ma oggi forse si è vista una maggiore organizzazione, abbiamo seguito le indicazioni del tecnico, ci muovevamo tutti insieme nel modo giusto. Credo che sia stato questo, soprattutto, a fare la differenza. I miei tre gol? Poco importa, non è importante chi segna ma che qualcuno alla fine la butti dentro“.

Il tabellino di Pro Recco-Catania

PRO RECCO-ADR NUOTO CATANIA 8-5

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 3 (1 rig.), G. Zalanki 1, A. Nuzzo, E. Marini, Z. Bertoli, N. Presciutti, G. Echenique, B. Hallock 1, A. Velotto, G. Cannella 1, L. Loncar 2, T. Negri. All. Sukno

ADR NUOTO CATANIA: E. Caruso, G. Generini, N. Eskert, G. La Rosa 1, A. Tringali, B. Banicevic 1, G. Torrisi, M. Ferlito, N. Kacar, A. Privitera 2, E. Russo, S. Catania 1, T. Baggi-Necchi. All. Dato

Arbitri: Braghini e Bianco

Note

Parziali: 2-1, 2-0, 2-1, 2-3. Nessun giocatore uscito per limite di falli.

Superiorità numeriche: Pro Recco 0/9, rigori: 1/2; ADR Nuoto Catania 1/8.

Nel quarto tempo Caruso (C) para un rigore a Di Fulvio (PR).

Il tabellino di Roma-Quinto

ROMA NUOTO-IREN GENOVA QUINTO 3-8

ROMA NUOTO: F. De Michelis, M. Ciotti, J. Di Santo, F. Faraglia 2, P. Faraglia, A. Tartaro, M. De Robertis, D. Martinelli, S. Boezi, S. Calic 1, M. Spione, J. Graglia, M. Maizzani. All. Tafuro

IREN GENOVA QUINTO: P. Pellegrini, J. Gambacciani, A. Di Somma 1, L. Dellacasa, F. Panerai, R. Ravina 4, A. Fracas, A. Nora, N. Figari, L. Bittarello, M. Gitto, M. Guidi 3, Valle. All. Del Galdo

Arbitri: Schiavo e Gomez

Note: Parziali: 1-2 0-2 1-2 1-2 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Roma 2/9 e 1/3 + 2 rigori. Figari (Q) fallisce un rigore (fuori) nel primo tempo. Panerai (Q) fallisce un rigore (palo) nel terzo tempo