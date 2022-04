Pallanuoto, A1 maschile: scocca l'ora di Pro Recco-Brescia

Torna la sfida delle sfide della pallnuoto italiana. Sabato alle 15 alla Piscina "Ferro" di Recco la gara tra le due squadre prime in classifica nei gironi di Champions League e quelle che si spartiscono da anni gli Scudetti, anche se va detto li ha vinti tutti la Pro Recco tranne l'ultimo. Domani la sfida non varrà per la classifica perché i liguri sono già sicuri del primo posto, ma sarà comunque spettacolo e per tutti visto che la capienza degli impianti è tornata al cento per cento

La partita, valida per la sesta giornata del round Scudetto, inizierà alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta streaming su www.elevensports.com.

Le parole dei Sukno prima di Pro Recco-Brescia

"Siamo primi matematicamente e già qualificati per i play off - afferma mister Sandro Sukno - ma stiamo preparando con cura la gara, sarà una sfida di alto livello contro una squadra che sta giocando davvero bene e a noi queste prove servono in vista delle fasi finali. Mi aspetto che i ragazzi diano tutto quello che hanno, vogliamo vincere per dare una gioia ai nostri tifosi".

Arbitreranno l'incontro Gomez e Schiavo. Il delegato sarà Salino.

I biglietti sono in vendita su www.etes.it e nei punti vendita Etes abilitati (elenco presente sul sito) tra cui la Pro Loco di Recco; inoltre sarà possibile comprarli direttamente in piscina dalle ore 13. Cinque euro il costo dell'intero, due euro il ridotto per gli Under 12.