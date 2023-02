Pallanuoto, Champions League: torna la supersfida Pro Recco-Barceloneta

Mezza giornata per festeggiare la coppa Italia numero 17 e smaltire la fatica di tre partite in tre giorni, poi il navigatore biancoceleste ha subito attivato la nuova meta da raggiungere: Milano. È qui, all'Aquamore Bocconi Sport Center, che domani la Pro Recco proverà a superare l'esame di spagnolo contro il Barceloneta, nella super sfida di Champions League valida per la nona giornata. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e può essere uno spartiacque nella corsa al primato: entrambe le squadre guidano il girone A con 21 punti, due in più dell'Olympiacos.

Come alle Piscine di Albaro per la finalissima contro l'Ortigia, sarà tutto esaurito per l'unica tappa milanese di questa stagione: polverizzati in quindici giorni i biglietti a 30 euro l'uno, cifra record per la pallanuoto.

In vasca il meglio della pallanuoto, i campioni d'Europa in carica contro il blocco spagnolo campione del mondo che punta a cancellare la pesante sconfitta rimediata a Barcellona (5-11) un mese fa. Nella Pro Recco sarà assente Aicardi, rimpiazzato ai due metri da Loncar.

“Ci faremo trovare pronti, sappiamo che ci attende una partita difficile contro un avversario molto forte, aggressivo e bravissimo in transizione, aspetto che impone un grande sforzo dal punto di vista fisico - le parole di mister Sukno -. All’andata in Spagna abbiamo disputato forse la miglior gara della stagione, ma siamo cresciuti ancora da allora e vedo bene i ragazzi. È vero che questa sfida arriva dopo la Final 8 di Coppa Italia, ma chi fa parte della Pro Recco sa che tutti si aspettano da noi la vittoria e sono fiducioso che la conquisteremo domani”.