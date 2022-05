Quinto, inizia contro Ortigia la corsa nei playoff

Dopo la sosta per le Nazionale, è tempo di tornare in vasca per la pallanuoto maschile. La Serie A1 è arrivata al suo momento decisivo con le gare dei playoff a cui parteciperà anche l'Iren Genova Quinto. La società genovese domani sfiderà Ortigia in gara 1 del primo turno, l'obiettivo per i biancorossi è quello di ruiscire a centrare la qualificazione alle competizioni europee nella prossima stagione, un traguardo che sarebbe storico. Di certo non sarà facile, i siciliani sono squadra di livello, ma Niccolò Figari lancia i suoi verso l'impresa: “Diciamoci la verità, la pressione è tutta su di loro. Questo non significa certo che per noi sarà una gara da prendere sottogamba, ci mancherebbe altro, sappiamo l’importanza della posta in palio, ma questo potrebbe darci un certo vantaggio psicologico".

Le parole di Figari alla vigilia di Ortigia-Quinto

I genovesi sono in partenza per la Sicilia dove giocheranno la prima gara dei playoff, Figari indica la strada per provare a compiere l'impresa: "Siamo alla fine della stagione, non ci sono calcoli da fare: giochiamo, divertiamoci, diamo tutto e cerchiamo di fare una prestazione come quella sfoderata in Coppa Italia contro il Telimar Palermo, allora potremo dire la nostra e giocarcela sino in fondo. Cosa tempo di più dell’Ortigia? Potrei fare tanti esempi, ma se ne devo scegliere unico dico il portiere Tempesti: se è in giornata, e come sappiamo lo è spesso, diventa davvero difficile superarlo“.

La sfida dei playoff si gioca al meglio delle tre gare, la seconda sfida è in programma il 14 maggio mentre l'eventuale terzo match il 18. Il percorso poi per chi riuscirà passare il turno continuerà con la finale per il quinto posto contro una tra Telimar e Salerno con gare in programma il 21, 25 ed eventualmente 28 maggio.