Pallanuoto, parte dalla Coppa Italia la stagione del Bogliasco femminile

E’tutto pronto per il fischio d’inizio della stagione della pallanuoto femminile. Il Bogliasco, unica ligure impegnata in Serie A1, farà il suo esordio in Coppa Italia domani, venerdì 24 settembre, alle 19,15 contro Padova. Sarà la prima gara di un raggruppamento che vede al via anche Milano, Ancona e SIS Roma. Cinque squadre che si affronteranno in un girone all’italia fino a domenica con il Bogliasco che dopo le venete sfiderà Ancona e Roma alle 12,45 e alle 20,30 sabato e poi ancora domenica alle 15 Milano. Le prime tre in classifica voleranno direttamente alla Final Six che assegnerà la Coppa Italia dal 4 al 6 marzo.

Giulia Santinellli, nuovo team manager della squadra racconta come si presenta il Bogliasco ai blocchi di partenza della stagione: "Domani parte una nuova stagione e noi l'affronteremo ancora una volta con una squadra giovanissima ma collaudata. Rispetto all'anno scorso abbiamo un solo innesto ma mirato e di assoluto valore. Riteniamo che per età, caratteristiche tecniche e valore atletico Gaia Gagliardi sia il miglior acquisto che potessimo fare. Con lei e con le sue compagne contiamo di toglierci molte soddisfazioni".

Gli obiettivi sono chiari: "In termini di risultati puntiamo a centrare sia le finali scudetto che quelle di Coppa Italia. Ragion per cui occorrerà partire forte e cominciare a far bene già da domani. La squadra del resto si allena ormai da oltre un mese. È pronta e preparata e non vede l'ora di scendere in acqua per inaugurare una stagione che speriamo possa finalmente riportarci a quella normalità perduta ormai da troppo tempo".