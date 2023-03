Pallanuoto, Final Six Coppa Italia femminile: c'è anche il Rapallo, il programma

Dopo la vittoria della Coppa Italia maschile della Pro Recco a Genova, nel fine settimana si scende in vasca per la Final Six della Coppa Italia femminile a cui si è qualificato anche il Rapallo insieme a Trieste, Orizonte Catania, Florentia, SIS Roma e Padova. Le liguri esordiranno venerdì nei quarti di finale contro Trieste, sfida "secca" che vale l'accesso alle semifinali di sabato, mentre la finalissima sarà domenica. Tutte le partite si giocheranno al Centro Federale di Ostia.

Final Six Coppa Italia femminile: programma, diretta tv e streaming

Di seguito il programma e la programmazione in tv e streaming di tutte le gare

Quarti di finale - venerdì 3 marzo

17.30 (1) Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto - diretta streaming su Rai Play

19.30 (2) L'Ekipe Orizzonte-RN Florentia - diretta Rai Play

Finale 5° posto - sabato 4 marzo

12.00 Perdente quarto 1-Perdente quarto 2

Semifinali - sabato 4 marzo

17.30 SIS Roma-Vincente quarto 2 - diretta Rai Play

19.30 Plebiscito Padova-Vincente quarto 1 - diretta Rai Play

Finali - 5 marzo

3°posto

16.00 Perdente semifinale 1-Perdente seimifinale 2

1° posto

18.00 Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2 - diretta Rai Sport +HD