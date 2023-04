Pallanuoto femminile, scattano i playoff: in vasca anche Bogliasco e Rapallo

Scattano i playoff del 39° campionato di serie A1 femminile di pallanuoto. Si comincia martedì e mercoledì con le gare di andata dei quarti di fnale. Fischio d'inzio alle ore 16.30 di martedì 4 aprile alla Vassallo di Bogliasco con il Netafim Bogliasco sesto della regular season che riceve L'Ekipe Orizzonte campione d'Italia uscente, terza in campionato, di rientro da Sabadell per la Final Four di Champions in cui ha conquistato la medaglia di bronzo; mercoledì 5 aprile alle 20.00 al Centro Federale - Polo Natatorio Bruno Bianchi di Trieste si affrontano Pallanuoto Trieste e Rapallo Pallanuoto, rispettivamente quinta e quarta della classe. Si torna a giocare sabato 8 aprile le gare di ritorno a Catania e Rapallo. Impresa quasi impossibile quindi per il Bogliasco, mentre il Rapallo nonostante la probabile assenza di Bianconi ha tutte le carte in regola per sbancare Trieste e mettere la testa avanti per il passaggio in semifinale.

La SIS Roma e il Plebiscito Padova, rispettivamente prima e seconda della regular season, iniziano a giocare dalle semifinali il 26 aprile.

Date e orario delle sfide dei playoff femminili di pallanuoto

Playoff - Quarti di finale

Gara1

4 aprile 16.30 Netafim Bogliasco 1951-L'Ekipe Orizzonte

Arbitri Rovida e Romolini

5 aprile 20.00 Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto

Arbitri Paoletti e Scappini

Gara2

8 aprile 15.00 L'Ekipe Orizzonte-Netafim Bogliasco 1951

8 aprile 20.00 Rapallo Pallanuoto-Pallanuoto Trieste

La vincente di Bogliasco-Orizzonte affronterà Padova in semifinale (26 e 29 aprile ed eventuale 3 maggio) e la vincente di Rapallo-Trieste affronterà la Roma in semifinale (26 e 29 aprile ed eventuale 3 maggio). La finale per il terzo posto è prevista il 6, 10 e 13 maggio; la finale scudetto il 6, 10, 13, 17 e 21 maggio sempre in diretta su RaiSport.

La finale playout, al meglio delle due vittorie su tre partite, tra Rari Nantes Florentia e Brizz Nuoto, è prevista il 29 aprile alle 15 a Firenze, il 6 maggio alle 17.30 a Catania e il 13 maggio alle 15 di nuovo a Firenze.