Pallanuoto, due positive al Covid nel Trieste: Bogliasco non gioca

Niente sfida in A1 femminile tra Trieste e Bogliasco. Le ragazze di Sinatra era pronte a partire alla volta del Friuli Venezia Giulia, ma nessuno si muoverà dalla Liguria. La gara valida per il massimo campionato femminile di pallanuoto infatti non si giocherà.

Trieste-Bogliasco non si gioca: due positive al Covid

E'la stessa società di casa ad annunciarlo: "La Pallanuoto Trieste comunica di aver chiesto alla Federnuoto il rinvio del confronto con il Bogliasco, valido per la terza giornata del campionato di serie A1 femminile, in programma sabato 6 ottobre alla “Bruno Bianchi”.

Alla vigilia della partita infatti nel gruppo-squadra alabardato sono emerse due positività da Covid (con sintomi per fortuna molto lievi). La società ha immediatamente allertato l’autorità sanitaria competente che, anche a causa dell’aggravarsi della situazione contagi a Trieste, ha prudenzialmente consigliato di non disputare la gara. Le giocatrici triestine sono state poste in stato di sorveglianza sanitaria. Se - come auspicabile - non emergeranno nuove positività ai tamponi di controllo che verranno effettuati da Asugi, il gruppo potrà tornare ad allenarsi in tempi brevi. La Federnuoto, a stretto giro, ha confermato il rinvio della partita a data da destinarsi".

Nessun problema di salute quindi, e questa è la notizia più importante. Le due squadre quindi riprenderanno il campionato dalla quata giornata in cui Bogliasco se la vedrà con Florentia, mentre Trieste affronterà il Vela Nuoto Ancona.