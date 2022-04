Bogliasco, tutto in 32 minuti: contro Trieste è decisiva

Tutto in una partita, donani alle 15 il Bogliasco sfiderà Trieste in casa per capire cosa succederà nella seconda parte di stagione. Il recupero del match contro le alabardate vale l'accesso ai playoff, servirà una vittoria però altrimenti le liguri dovranno affrontare i playout per non retrocedere. Diverso il discorso per le ospiti che potranno anche pareggiare per tenersi alle spalle le ragazze di Sinatra.

La vittoria sul Como ha riaccesso le speranze e il Direttore Sportivo Elena Maggi carica il Bogliasco: "Siamo arrivate ad un certo punto del campionato nel quale i playoff sembravano un pochino più lontani da raggiungere. Però nel nostro sport tutto può cambiare in un attimo e lo stiamo vedendo in questi giorni. Con la partita di domani abbiamo la possibilità di scavalcare Trieste e prenderci il posticino che meritiamo! E poi non dimentichiamoci che c’è una sconfitta pesante, quelle subita nella gara d’andata, da vendicare. Per cui diamoci dentro, senza paura”.

Il gruppo è giovane e di talento ed Elena Maggi regala un consiglio alle sue ragazze: "Ciò che voglio dire alle ragazze, soprattutto a quelle più giovani, è proprio questo: non fatevi travolgere dalle emozioni. Al contrario cavalcatele e trasformatele in energia positiva. Alle più grandi, invece, dico che comunque andrà a finire in questa stagione grandi lo sono state davvero, anche se anagraficamente non si direbbe. Il messaggio che mando a tutte è quindi uno solo: godetevi ogni istante di queste partite e soprattutto divertitevi, perché anche se può sembrare banale, è proprio così che si cresce. Se affronteremo Trieste con questo atteggiamento sono sicura che la vittoria non ci sfuggirà”.

Elena sottolinea infine quale sarà l’atteggiamento giusto da mantenere per portare a casa l’intera posta in palio: “Servirà innanzitutto quella serenità e quella tranquillità che ci è mancata nella gara contro il Como. Dovremmo invece giocare sciolte, senza pensare al risultato, concentrandoci unicamente sull’azione in corso, mettendo in pratica tutte le cose dette e provate in questi giorni e in tutto l’anno con il nostro allenatore".