Il Bogliasco saluta i playoff di Serie A1 femminile

Esserci è già stato un successo, di più il Bogliasco davvero non poteva fare. Le giovani ragazze di Sinatra escono di scena ai playoff Scudetto della Serie A1 femminile dopo la sconfitta odierna contro la SIS Roma, seria candidata alla vittoria finale. Le levantine vanno ko per la seconda volta in pochi giorni, ma hanno poco da recriminare, anzi la volata che le ha portate a non dover giocare le sfide salvezza è stato un risultato già ottimo.

Passando alla gara odierna, dopo il 17-7 a favore della SIS maturato giovedì nella partita d’andata, il ritorno con le capitoline aveva formalmente ben poco da dire. E infatti le giallorosse hanno avuto agevolmente ragione di un Bogliasco già meritatamente in ferie. Le uniche soddisfazioni per le ragazze di Sinatra sono state la doppietta di Rosa Rogondino, le segnature singole di Giulia Millo e Maddalena Paganello e il rigore respinto da Totta Malara a Chiara Ranalli.

La stagione delle bogliaschine giunge così al capolinea, nella consapevolezza collettiva che il futuro della pallanuoto femminile italiana sarà ancora tinto di biancazzurro. Proprio come il suo passato.

TABELLINO:

SIS ROMA-BOGLIASCO 1951 23-4

SIS ROMA: Eichelberger, Cocchiere 3, Galardi 6, Avegno 3, Giustini, Ranalli 3, Picozzi 2, Tabani 2, Nardini 1, Di Claudio, Storai, La Roche 3, Brandimarte. All. Capanna

BOGLIASCO 1951: Malara , De March, Cavallini, Cuzzupè, Mauceri, G. Millo 1, Lombella, Rogondino 2, Paganello 1, Perazzoli, Carpaneto, Gagliardi, Rosta. All. Sinatra

Arbitri: Alfi e Rotondano

Note

Parziali: 7-0 6-0 6-3 4-1 Superiorità numeriche: Roma 4/4 + 3 rigori e Bogliasco 1/6. Nel secondo tempo Malara (B) para il rigore a Ranalli (R).