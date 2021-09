Pallanuoto, Coppa Italia femminile: Bogliasco sconfitto da Padova

Niente impresa per le ragazze del Bogliasco che all’esordio in Coppa Italia vengono sconfitte dal Plebiscito Padova, domani doppia partita per le liguri.

Esordio stagionale amaro per il Bogliasco che viene sconfitto nella prima gara del girone della Coppa Italia femminile dal Plebiscito Padova, corazzata che da tempo insieme a Catania domina da anni la scena nazionale.

Le liguri perdono 15-4 in una gara in cui il risultato non è mai in bilico. Il primo quarto si chiude 4-2, poi le venete prendono il volo con il 3-1 e il 4-1 dei parziali centrali della gara. Il quarto tempo serve solo a fissare il vantaggio il punteggio finale. Mattatrice di giornata per Padova è Barzon con il suo poker di reti, per Bogliasco in gol vanno De March, Cuzzupè, Millo e Rogondino.

Non era di certo questa la partita da vincere per le ragazze di Sinatra che domani inizeranno davvero il proprio viaggio verso la possibile qualificazione. Alle 12,45 sfida con Ancona, alle 20,30 invece match contro la SIS Roma, domenica ultima gara contro Milano alle 15. Passano le prime tre e Bogliasco è ancora in corsa per un posto per la Final Six che assegnerà il trofeo.

Il tabellino di Padova-Bogliasco

CS Plebiscito-Bogliasco 1951 14-5

Plebiscito PD: Teani, Barzon 4, Gottardo 1, Borisova 1, Queirolo 1, Casson 2, A. Millo 1, Zorzi, Armit 3, Meggiato 1, Centanni, Grigolon, Giacon. All. Posterivo.

Bogliasco 1951: Malara, De March 1, Cavallini, Cuzzupè 1, Mauceri, G. Millo 1, Rosta, Rogondino 1, Paganello, Rayner, Carpaneto, Gagliardi 1, Sokhna. All. Sinatra.

Arbitri: Alfi e Rotondano

Note: parziali 4-2, 3-1, 4-1, 3-1. Uscita per limite di falli Mauceri (B) nel terzo tempo.