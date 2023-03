Pallanuoto, la Champions League fa tappa a Lavagna grazie alla Pro Recco

La Champions League di pallanuoto approda a Lavagna: grazie alla collaborazione tra Comune e Lavagna 90, la piscina del Parco Tigullio ospiterà la sfida tra la Pro Recco, campione d'Europa in carica, e i tedeschi della Waspo Hannover, formazione che da quattro stagioni si qualifica alla Final 8.

L'appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è mercoledì 22 Marzo, alle ore 18:30: la partita, valida per la decima giornata del gruppo A, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. Per l'occasione sarà installata una tribuna aggiuntiva, da circa 160 posti, posizionata sul lato corto sotto il bar. I biglietti al prezzo di 10 euro si possono acquistare in prevendita presso la segreteria della piscina o allo Iat di piazza della Libertà.

Al termine della gara andrà in scena il "Quinto Tempo": i giocatori della Pro Recco incontreranno all'esterno dell'impianto i piccoli pallanuotisti e saranno a disposizione per firmare poster e gadget (in caso di maltempo l'iniziativa si terrà nell'adiacente palazzetto del basket).

I dettagli dell'evento sono stati illustrati questa mattina in Comune a Lavagna alla presenza del presidente Maurizio Felugo, del "Caimano" Eraldo Pizzo, del sindaco Gian Alberto Mangiante e del presidente del Lavagna 90 Ezio Firenze.

"La Champions League itinerante, iniziativa nata nel 2018, ha riempito piscine in tutta Italia, da Firenze a Milano, da Torino a Bologna, ma mai avevamo giocato una partita della massima competizione per club nel Tigullio - afferma Felugo -. Questo evento ha le sue radici nella candidatura del territorio a Comunità Europea dello Sport 2023: a settembre abbiamo ospitato tutta la delegazione a Recco, durante un allenamento della prima squadra, e in quella occasione, con il Sindaco Gian Alberto Mangiante, abbiamo pensato di portare una partita di Champions League a Lavagna, città che ha nella sua storia un amore viscerale per la pallanuoto. Sarà una bellissima serata e soprattutto un'occasione unica per tanti ragazzi e bambini di venire a vedere da vicino, nella vasca in cui si allenano tutti i giorni, i loro idoli. Ringraziamo l'amministrazione comunale e il Lavagna 90 che con entusiasmo si sono tuffati insieme a noi nell'organizzazione di questo evento storico".