Champions League, la Pro Recco è in semifinale

Prima missione compiuta a Belgrado per la Pro Recco che batte ai quarti di finale di Champions League il Ferencvaros 8-4 e vola in semifinale dove domani alle 20 sfiderà il Vougliameni, dall'altra parte del tabellone ci sarà invece la sfida tra Barceloneta e Novi Beograd, la finale è in programma venerdì alle 21.

Pro Recco in semifinale di Champions League

La squadra di Sukno batte 8-4 gli ungheresi del Ferencvaros, 20 volte campione d'Ungheria, terzo nel girone B dei preliminary round. Vittoria ottenuta con la testa, i muscoli e una difesa di ferro. La Pro Recco chiude avanti di un gol il primo tempo, forte del 100% con l’uomo in più e delle parate sicure di Marco Del Lungo. Non concede nulla al Ferencvaros nel secondo, in cui i gol di Younger e Cannella in extra player sono pesantissimi (5-2 al cambio campo). Arrivano anche i primi due gol in superiorità numerica degli ungheresi con Fekete e Merculov (sul secondo gol esce Velotto per limite di falli), poi l’ex Zalanki ruggisce e con la doppietta personale riporta a distanza di sicurezza i neo campioni d’Italia e d’Europa in carica (7-4) a trenta secondi dalla fine del terzo periodo. Cambia il portiere il tecnico del Ferencvaros: l’ultimo tempo va in porta il numero 13 Vogel. Presciutti con una palombella morbida e precisa lo batte e lancia i compagni a +4. Quattro gol che diventano un macigno a livello psicologico per gli avversari.

Interviste e tabellino Pro Recco-Ferencvaros 8-4

“Abbiamo dominato dall’inizio, eravamo subito pronti in difesa con un Del Lungo grandissimo, l’attacco ha iniziato a girare durante la gara – il commento di Sukno –. Siamo stati concentrati fino alla fine, offensivamente abbiamo giocato con ampiezza fino ai due metri. Adesso pensiamo al Vouliagmeni, giocano bene, da squadra, anche se non hanno grandi nomi: rispettiamo Vujasinovic e gli atleti che guida, ma ci vogliamo concentrare su di noi”.

“Lavoriamo tutto l’anno sulla difesa e siamo andati bene, così come nella finale Scudetto: dobbiamo continuare così – le parole di Nicholas Presciutti -. Il Vouliagmeni è in semifinale di Champions, se lo sono meritato e già quando abbiamo giocato in casa loro alcuni mesi fa non è stato facile. La palomba? Ho visto il portiere fuori e ne ho approfittato, sono stato anche fortunato”.

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio, Zalanki 2, Cannella 1, Younger 2, Fondelli 1, N. Presciutti 1, Echenique, Ivovic, Velotto, Loncar, Hallock 1, Negri. All. Sukno

Ferencvaros: Szakonyi, Molnar, Pohl, Merkulov 2, Argyropoulos, Nagy, Fekete 1, Ve. Vigvari 1, Nemet, De. Varga, Jansik, Damonte, Vogel. All. Z. Varga

Arbitri: Putnikovic (Serbia) e Gomez (Spagna).

Parziali: 3-2, 2-0, 2-2, 1-0

Superiorità numeriche: PR: 4/9, F: 2/10

Uscito per limite di falli: Velotto (PR) a 4.20 del terzo tempo. In porta Szakonyi (F) nel quarto tempo.