Pallanuoto, final four Champions League: dove vedere le partite della Pro Recco

La Pro Recco scende in vasca per la storia, dopo aver vinto lo Scudetto, i ragazzi di Sukno saranno impegnati nella Final Four di Champions League di Malta per conquistare il quarto titolo europeo di fila, impresa mai riuscita a nessuno.

Il primo ostacolo sulla strada dei ragazzi di Sukno si chiama Olympiacos: la semifinale con i greci degli ex Bijac e Loncar si giocherà mercoledì alle 19 (diretta su Sky Sport Uno e Arena). Gli ellenici sono una vera e propria "bestia nera" della Pro Recco battuta dalla squadra di Atene nel 2018 e nel 2019 prima del tris di vittorie a Belgrado.

Nei gironi le due formazioni si sono affrontate due volte: in entrambe hanno vinto i biancocelesti solo nel finale (12-11 a Chiavari, 10-11 ad Atene).

Final Four Champions League: dove vedere le partite

La Pro Recco è pronta alla sfida che, in caso di successo, la vedrà affrontare in finale una tra Ferencvaros e Novi Beograd il 7 giugno. Le aprtite della Final Four di Champions League di pallanuoto saranno trasmesse in diretta tv su Sky Spot Uno e Sky Sport Arena e in streaming sulla App Sky Go, ovviamente prima sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla tv saltellitare.

Il programma della competizione che si disputerà al National Pool Complex di Gzira:

Mercoledì 5 giugno

ore 19: Pro Recco vs Olympiacos

ore 21: Ferencvaros vs Novi Beograd

Venerdì 7 giugno

ore 19: finale 3-4 posto

ore 21: finale 1-2 posto