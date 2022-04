Bogliasco batte Trieste al fotofinish e "vede" i playoff

La rimonta del Bogliasco è quasi completa, le ragazze di Sinatra oggi battono 9-8 Trieste nel recupero nella gra più importante dell'anno e adesso sono vicinissime ai palyoff. Manca solo una gara e a meno di sorprese le levantine andranno a giocarsi un posto nelle finali Scudetto, e sopratutto eviteranno i playout. Obiettivo raggiunto dopo una gara ricca di emozioni in cui decisiva è una rete a soli otto secondi dalla fine.

La cronaca di Bogliasco-Trieste

Consapevole di non avere alternative alla vittoria, Bogliasco parte forte. Bastano infatti meno di tre minuti a Giulia Cuzzupé e Giulia Millo per mettere a referto il doppio vantaggio delle biancazzurre. Un divario che viene ribadito a fine parziale ancora da capitan Millo, dopo che Klatowski aveva momentaneamente dimezzato lo svantaggio ospite. Chi pensa che a quel punto la gara sia stata in discesa per le liguri viene però presto smentito dal ritorno prepotente di Trieste che a metà del secondo tempo riesce a riequilibrare il punteggio, vanificando anche il precedente gol di Gaia Gagliardi. Le ragazze di Sinatra arrivano comunque all’intervallo lungo sopra di un gol, grazie alla prodezza di Carpaneto in quella che nei fatti risulterà essere come la prova generale di quanto si vedrà più avanti. Bogliasco tenta lo strappo decisivo nella terza frazione, affidandosi alle super parate di Totta Malara, alla difesa arcigna di Alessia Mauceri e alla rete di Maddalena Paganello, incerottata come una mummia per via di una recente caduta in scooter ma grintosa come una belva nello stringere i denti. Il vantaggio bogliaschino cresce ancora in avvio di quarto tempo con il sigillo di Rosa Rogondino che vale il più tre. Un massimo vantaggio che tuttavia ha vita breve. Trieste, dopo oltre 13 minuti di astinenza, riesce a infrangere il muro difensivo biancazzurro e lo fa per due volte nel giro di 40 secondi, riaprendo clamorosamente la gara e rendendo gli ultimi sei minuti di gioco una giostra impazzita nella quale tutto può accadere. E tutto infatti accade.

A cominciare dal pareggio, siglato dal rigore che Cergol realizza freddamente, ribaltando l’inerzia psicologica della gara. A scuotere Bogliasco è ancora Paganello che trova di nuovo la gloria personale, provando a rispedire indietro la riscossa alabardata. Ma le giuliane ancora una volta non si danno per vinte ritrovando la parità a 21 secondi dalla sirena lunga. La sassata della Santapaola sembra la pietra tombale in grado di affondare i sogni bogliaschini, il gol che sa di beffa dopo una gara condotta sempre o quasi davanti. A Millo e compagne resta comunque un’ultima estrema speranza. Sinatra sa che per trasformarla in realtà serve innanzitutto mantenere quella calma e quella lucidità che a questo punto della partita sono già esaurite da un pezzo. O così almeno credono tutti. Un briciolo di entrambe queste componenti è infatti ancora presente nei cuori e nella testa di Cuzzupè e Carpaneto. Ed è attingendo ad esse che la prima disegna un passaggio da fantascienza e la seconda lo trasforma in oro con un colpo di magia che fa esplodere la Vassallo in un misto di urla e pianti di gioia. Resterebbero ancora 8 secondi da giocare ma l’invisibile sceneggiatore di questa incredibile storia decide che per le emozioni in acqua non c’è più spazio. A prenderne il posto c’è solo la festa di tredici ragazze e del loro allenatore che possono finalmente toccare meritatamente il cielo con un dito.

Il tabellino della gara

BOGLIASCO 1951-PALLANUOTO TRIESTE 9-8

BOGLIASCO 1951: Malara , De March, Cavallini, Cuzzupè 1, Mauceri, G. Millo 2, Lombella, Rogondino 1, Paganello 2, Rayner, Carpaneto 2, Gagliardi 1, Rosta. All. Sinatra

PALLANUOTO TRIESTE: Ingannamorte, Lonza, Rezende, Abla, Marussi, Cergol 3, Klatowski 2, Riccioli 1, Colletta, Leone, Jankovic, Santapaola 2, Krasti. All. Colautti

Arbitri: Bensaia e Iacovelli

Note

Parziali: 3-1 2-3 1-0 3-4 Uscite per limite di falli Gagliardi (B) e Riccioli (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 1951 0/5 e Pallanuoto Trieste 2/8 + un rigore.