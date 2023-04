Pallanuoto, il Bogliasco retrocede

Si chiude con una sconfitta la sfortunata stagione dei ragazzi del Netafim Bogliasco. Ospiti di un Anzio ancora alla ricerca di punti preziosi per evitare la tagliola dei playout nell’ultimo turno di Serie A1, i biancazzurri onorano l’impegno facendo divertire il pubblico con una gara ricchissima di reti. A prevalere sono però le maggiori motivazioni dei laziali ai quali, tuttavia, a causa dei risultati provenienti dalle altre vasche, i tre punti non sono al momento sufficienti per assicurarsi la permanenza nel massimo campionato.

Tornando al Bogliasco, i ragazzi di Daniele Magalotti sono scesi in vasca con due obiettivi: salutare degnamente il proprio capitano, Gimmi Guidaldi, giunto all’ultimo ballo di una carriera straordinaria, e provare a garantire al proprio mancino, Filip Radojevic, la conquista del titolo di capocannoniere. Centrato in pieno il primo, con il numero sei biancazzurro protagonista della solita gara esemplare, non altrettanto bene è andata con il secondo, a cui il titolo di re dei bomber è sfuggito per un solo gol.

Sulla gara in sé poco altro da aggiungere. I padroni di casa hanno infatti presto preso il largo, lasciando comunque ai bogliaschini l’opportunità di mandare a referto ben otto degli undici uomini di movimento, con Duilio Puccio capace di bucare la rete avversaria in ben quattro occasioni.

“Quella di oggi è stata la classica gara di fine stagione – commenta a caldo coach Magalotti – e l’abbiamo affrontata un po’ distrattamente, come fa l’alunno all’ultimo giorno di scuola. Per noi, ovviamente, i punti non avevano più importanza mentre per loro la speranza passava unicamente attraverso la vittoria. Non poteva quindi che andare come è andata. Ne ho così approfittato per dare un po’ di minuti a chi in stagione ne ha avuti un po’ meno e soprattutto per concedere a Gimmi di godersi più che poteva la sua ultima partita. Archiviamo un campionato negativo ma, paradossalmente, sono convinto che quest’annata si rivelerà in futuro per i miei ragazzi molto più preziosa di quella scorsa, che pur ci vidi promossi in A1 e vincenti in quasi tutte le gare. La palestra di quest’anno sarà per loro un eccellente tesoro. Soprattutto per i più giovani”.

Il tabellino della gara

ANZIO WATERPOLIS-NETAFIM BOGLIASCO 1951 23-16

ANZIO WATERPOLIS: S. Santini, N. Fratarcangeli 1, R. Pelicaric 2, S. Susak 3, D. Caponero 1, A. Goreta 3, G. Barberini 2, N. Cuccovillo 3, F. Lapenna, L. Bajic 3, E. Koprcina 1, D. Presciutti 4, A. Antonini. All. Tofani

NETAFIM BOGLIASCO 1951: E. Prian, A. Bottaro 1, D. Broggi Mazzetti 1, F. Gavazzi, J. Blanchard, G. Guidaldi 2, N. Mudrazija 3, F. Brambilla Di Civesio 3, G. Boero, F. Radojevic 2, D. Puccio 4, A. Canepa, A. Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Calabro’ e D’antoni

Note

Parziali: 5-2 4-4 7-5 7-5 Uscito per limite di falli Broggi (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Anzio Waterpolis 1/6 +3 rig. ; Netafim Bogliasco 1951 2/7. Spettatori 250 circa.