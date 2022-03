Bogliasco femminile, le sfide con Milano e Padova in un solo giorno

Ventiquattro ore di fuoco per il Bogliasco femminile che sfida Milano e Padova in un solo giorno. Le ragazze di Sinatra scenderanno in vasca due volte: sabato alla Vassallo con le lombarde e domenica in Veneto contro le veicampionesse d'Italia, oltre alle due gare quindi anche il viaggio da caricare sulle spalle dele giocatrici.

Colpa di un calendario strizzatissimo dopo le pause imposte dall’emergenza Covid nei mesi scorsi. Millo e compagnie si ritroveranno dunque nel giro di due giorni a disputare prima il quindicesimo turno di campionato, poi, il giorno successivo, il recupero della decima giornata, originariamente in programma a gennaio.

Un vero e proprio tour de force composto da sfide dal sapore decisamente contrastante. Se quella con Padova è una gara proibitiva, il cui pronostico è tutto dalla parte delle fortissime padrone di casa, la partita con Milano sarà viceversa l’occasione per cercare la quarta vittoria stagionale. Già nella sfida d’andata le liguri riuscirono ad imporsi sulle lombarde che tuttavia arrivano a questo appuntamento galvanizzate dal successo ottenuto sabato scorso nel derby con il Como. Per Milano si è trattato della prima affermazione stagionale dopo che nei turni precedenti erano arrivate soltanto sconfitte e appena un pareggio. Ma si sa che l’appetito vien mangiando.

Guai dunque a sottovalutare l’entusiasmo e la forza della formazione meneghina. Anche se dopo i bocconi amari delle ultime settimane Bogliasco ha una voglia estrema di tornare a sorridere. E di affrontare con il cuore leggero il proibitivo viaggio domenicale verso Padova.