Pallanuoto, Magalotti non è più l'allenatore del Bogliasco

L’ASD Bogliasco 1951 e Daniele Magalotti annunciano che, dopo cinque stagioni di soddisfazioni reciproche, a partire dalla prossima annata agonistica il tecnico genovese non sarà più l’allenatore della prima squadra maschile.

La decisione arriva in seguito alla volontà reciproca di porre fine ad un’esperienza comunque positiva per entrambe le parti: “Devo grande gratitudine a Daniele – sostiene il presidente, Simone Canepa (nella foto in allegato, a sinistra) – da gran professionista qual è, tre stagioni fa decise di sposare un progetto di rinascita che prescindeva dai contenuti tecnici. Durante la sua gestione è stato capace di coniugare risultati e politiche di crescita societaria, portando all’esordio nella pallanuoto dei grandi un numero elevato di giovani atleti. Daniele ha portato professionismo in un ambiente giovane e spero possa continuare a stare al mio fianco e a quello della squadra con la sua esperienza e genuinità, anche in vesti differenti”.

Un’apertura che lo stesso Magalotti sembra disposto a concedere: “Sabato ad Anzio si è chiusa definitivamente la mia carriera di allenatore – dichiara l’ormai ex tecnico – e posso dire che è stata un’avventura fantastica, fatta come molti momenti della vita di alti e di bassi. Le emozioni che ho provato restano comunque incancellabili e ringrazio chi mi ha dato la possibilità di viverle. Ora riserverò un po’ più di tempo alla mia famiglia, necessariamente trascurata in questi anni nonostante mi sia stata sempre molto vicina. Ma il mio addio alla panchina non sarà un addio al Bogliasco. C’è un discorso aperto con la società per continuare il nostro rapporto su altre basi. Spero si possa arrivare a qualcosa di concreto”.

Giunto sulla panchina biancazzurra nell’estate 2018, Magalotti ha guidato la squadra per due campionati di Serie A1 e per tre di A2, raggiungendo una finale promozione nel luglio 2021 e vincendone un’altra dodici mesi più tardi. A lui va il più grande dei ringraziamenti per l’impegno profuso quotidianamente a bordo vasca e per la straordinaria umanità e partecipazione mostrata lontano dall’acqua.