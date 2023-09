Pallanuoto, le under 14 femminile di Bogliasco sono campionesse d'Italia

Campionesse d'Italia di pallanuoto: questo è il titolo sudato e guadagnato dalle ragazze dell'under 14 del Netafim Bogliasco 1951.

La società si è confermata ai vertici d'Italia a livello giovanile per la 33esima volta (e per la 13esima nel settore femminile): a riportare il tricolore a Bogliasco, le ragazze allenate da Rosa Rogondino che hanno vinto il primo festival nazionale di categoria svoltosi nel weekend a Sori.

Dopo aver superato il girone preliminare a punteggio pieno, battendo la squadra del Comitato Regionale Ligure (superata 11-9), il 2001 Padova (10-2) e l’Aquademia Velletri (23-4), le giovani hanno avuto la meglio in finale contro le padrone di casa del Sori Pool Beach. Una partita combattuta e tirata, aperta dal vantaggio sorese ma presto ribaltata dalle biancazzurre. Il più quattro raggiunto più volte tra la metà del secondo tempo e la metà del terzo sembrava poter chiudere ogni discorso ma ogni volta le soresi sono state caparbie nel non mollare la presa. Tanto da risalire fino al meno uno a poco più di tre minuti dall’ultima sirena. A quel punto però Bogliasco ha ripreso in mano il timone della sfida chiudendola definitivamente con due reti in sequenza che hanno stabilito il 12-9 conclusivo.

“Siamo arrivate quarte con l’Under 16 – racconta la coach Rogondino sul sito della società sportiva – terze con l’Under 18 e seconde con l’Under 20. Ci mancava giusto il primo posto per completare questa scaletta virtuale e oggi abbiamo raggiunto l’obiettivo. I complimenti vanno ovviamente tutti alle ragazze che in questa stagione, ma anche in questi tre giorni di gare, hanno eseguito un percorso in crescendo, coronandolo con una finale pressoché perfetta. Abbiamo giocato contro una squadra che nel corso dell’anno ci aveva battuto due volte e davanti a un pubblico molto caloroso che ovviamente propendeva per il Sori. Eppure non ci siamo fatte intimorire. Abbiamo fatto la nostra partita e siamo rimaste fredde e tranquille anche quando il nostro vantaggio sembrava essersi del tutto dissipato. I ringraziamenti vanno invece alla società, a Mario Sinatra che mi supporta in qualsiasi momento e ai super-dirigenti che mi sono sempre a fianco e mi aiutano in qualsiasi momento”.

Ecco le undici bogliaschine neo-campionesse d’Italia: Giulia De Capitani, Paola Massarotto, Paola Fereccio, Benedetta Bo, Federica Soro, Vittoria Cevasco, Carlotta Paganuzzi, Chiara Roccalberti, Agnese Deserti, Sofia Pisotti e Diana Ingala.