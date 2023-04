Pallanuoto, le date dei playoff: ci sono anche Pro Recco e Quinto

Finale con derby per la regular season della serie A1 di pallanuoto maschile. Nell'ultima giornata si sono affrontate infatti la Pro Recco campione in carica e il Quinto con la prima già sicura del primo posto e la seconda che ha già staccato il pass per i playoff da settima della classe.

La sfida vede i recchelini vincere senza problemi 19-8. Nessuna sorpresa per i campioni d'Europa che dopo un iniziale 3-3 si staccano pesantemente con lo strappo di Hallock, Zalanki, Aicardi ed Echenique che doppiano 8-4 gli avversari a metà gara. Quinto esce dai giochi a 3'11 dell'ultimo tempo, con il risultato ormai al sicuro per la capolista (13-8). Ancora Cannella, Zalanki (quaterna per entrambi) Iocchi Gratta e Rossi a due secondi dalla sirena piazzano la sestina finale.

Playoff serie A1 pallanuoto: le date e il regolamento

Questo il regolamento dei playoff: al termine della regular season sono in programma due playoff e un playout: il playoff scudetto a cui partecipano le prime quattro classificate, il playoff dal quinto all'ottavo a cui partecipano le seconde quattro classificate. Tutti i turni sono al meglio delle tre gare (è necessario quindi vincerne due per passare). Le prime quatro si giocheranno lo Scudetto e con le prime tre che voleranno in Champions League e la quarta che andrà in Euro Cup, mentre chi vincerà e la seconda nelle sfide tra quinta, sesta, settima e ottava andrà in Eurocup.

Questi gli accoppiamenti

SEMIFINALI PLAYOFF SCUDETTO

(3, 6 e 9 maggio)

Pro Recco-Telimar Palermo

AN Brescia-CC Ortigia

SEMIFINALI 5/8 POSTO

(3, 6 e 9 maggio)

Pallanuoto Trieste-CN Posillipo

RN Savona-Iren Genova Quinto

Le finali si svolgeranno il 16, il 20 e il 27 maggio.