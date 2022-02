Quinto a caccia del colpo esterno a Catania

Lo Sporting Club Quinto è pronto a tornare in vasca per provare un atro colpo importante nel campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto. I genovesi, reduci dal successo nel derby ligure con il Savona, affronta sabato alle 13 Catania, sfida rinviata per Covid alcune settimane fa. E' l'inizio di una sorta di tour de force visto che i biancorossi saranno in vasca, questa volta ad Albaro, martedì prossimo alle 15 contro il Metanopoli.

“Giocheremo in trasferta e questo sarà un fattore da considerare, quella etnea è una piscina sempre molto ‘calda’ – analizza il centroboa biancorosso Andrea Fracas – Oltre a questo, ci troveremo a fare i conti con una squadra ostica, in questi giorni li abbiamo studiati a fondo e dovremo essere concentrati dall’inizio alla fine per riuscire a portare a casa i tre punti, dando un seguito alla vittoria ottenuta in casa del Savona. Un successo importante e prestigioso, ma guai a gasarsi troppo o montarsi la testa, viste anche le loro assenze. Restiamo con i piedi per terra e adesso concentriamoci sul Catania, consapevoli anche di come sia difficile trovare il giusto ritmo partita quando si gioca in maniera spezzettata e con lunghi intervalli come sta capitando quest’anno. Ma niente alibi: ci aspetta una sfida tosta e dobbiamo essere pronti a dare tutto“.