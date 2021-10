Bogliasco femminile, parte il campionato contro Padova, Millo: “Siamo pronte”

Vigilia di campionato per le ragazze del Bogliasco 1951, che domani ospitando il Padova alla Vassallo inaugureranno il loro decimo campionato consecutivo in Serie A1. Secondo step stagionale in arrivo quindi dopo aver centrato il primo obiettivo stagionale: la qualificazione alle Finali di Coppa Italia.

Bogliasco-Padova, la vigilia raccontata da Giulia Millo

Ad illustrare le speranze e le aspettative biancazzurre è il capitano Giulia Millo con i suoi 24 anni 'veterana' di un gruppo come al solito ricco di giovanissimi talenti che il tecnico Mario Sinatra cercherà di confermare ai vertici del movimento nazionale.

Il capitano racconta lo stato di salute della squadra: “Ci aspettiamo sicuramente un campionato duro anche perché tornano le retrocessioni. Ci siamo preparati con attenzione e la cosa più bella di domani sarà il ritorno del pubblico al nostro fianco. La squadra è pronta, abbiamo terminato da poco un common training con il Nizza con allenamenti duri, è stato un buon test per tutti”

Giulia Millo, nonostante la giovane età, è una colonna del Bogliasco: “Per me questa società è casa, è una famiglia. Le mie compagne sono delle grandi amiche e coach Sinatra è molto importante per tutti noi. Ho il sogno di portare il più in alto possibile questa squadra e nel frattempo studio per laurearmi in giurispurdenza”.