Pallanuoto, due mesi dopo torna in vasca il Bogliasco

Due mesi dopo l'ultima volta il Bogliasco, e tutta la serie A femminile, torna in vasca. La pallanuoto in rosa si è dovuta fermare e causa del Covid, e così si riparte solo ora e le levantine affronteranno l'Ancona per provare a ripartire con il piede giusto.

A presentare la gara sui canali ufficiali del Bogliasco è Giulia Millo, capitano della squadra di Sinatra: "Andare avanti così è davvero complicatissimo. Servirebbe una gestione diversa di questa situazione che certamente non è facile ma che, mi permetto di dire, non credo sia stata affrontata nel miglior modo possibile. Ad oggi abbiamo davanti a noi soltanto incertezze. C’è la possibilità di tornare finalmente a giocare dopo quasi due mesi di stop forzato ma nessuno può escludere una nuova interruzione da qui a fine maggio. È una situazione snervante, che non ti permette di prepararti al meglio né dal punto di vista fisico né da quello psicologico".

Il Bogliasco prova così a ripartire, anche senza il proprio portiere Malara, apenna operata al ginocchio: “La sua assenza sarà molto pesante, perché tutte noi sappiamo quale importanza abbia Totta all’interno della nostra squadra. Ovviamente le auguriamo di tornare con noi il prima possibile. Ma sono certa che sia Matilde che Amina (Oberti e Sokhna, ndr), che saranno chiamate a sostituirla, sapranno darci una grande mano e minimizzare la sua assenza”.

Il momento non è dei migiori ma capitan Millo suona lo stesso la carica “Chi fa sport pretende di farlo al meglio e noi malgrado tutto vogliamo affrontare l’Ancona con l’unico obiettivo di batterle. Se poi questo non dovesse succedere pazienza, il nostro campionato non terminerà certo lì. Però la gara di sabato resta importante e noi vogliamo provare ad affrontarla per ottenere il massimo”.