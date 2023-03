Pallanuoto, Coppa Italia femminile: Rapallo è in semifinale

Rapallo batte Trieste 9-6 e domani sfiderà nella semifinale di Coppa Italia il Plebiscito Padova, mentre l'altra sfida sarà tra SIS Roma ed Orizzonte Catania. Le liguri scenderanno in campo alle 19,30 e il match sarà visibile in diretta streaming su Rai Play.

La cronaca di Rapallo-Trieste 9-6

Il primo affondo delle liguri ma Sparano è reattiva sul tiro dai cinque metri di Carrasco. Il match lo sbloccano le giuliane con Vuckovic che sfrutta la superiorità numerica per l'1-0. Carrasco dal lato corto fissa l'1-1. Trieste torna avanti con un magistrale fendente dal perimetro di Cergol per il 2-1 che chiude i primi otto minuti di gioco.

Si riprende e ritmi si alzano leggermente. Rapallo accelera, alza il pressing e ribalta il punteggio con Bianconi (zona cinque) e Marcialis implacabile dal perimetro per il 3-2. Poi Caso è strepitosa su una conclusione ravvicinata di Riccioli, ma successivamente capitola sul diagonale millimetrico di Cergol. Immediata è la replica della mancina Gitto che timbra il 4-3 per Rapallo a metà gara.

In avvio di terza frazione Klatowski e Riccioli sprecano due chance in extraplayer e Rapallo scappa sul +2 con Gitto che da posizione decentrata battezza l'angolo lontano per il 5-3 che va il primo sussulto nel match. Sparano con il braccio di richiamo è portentosa su una sassata di Bianconi. Ma il giro palla delle liguri è veloce e pungente: Carrasco dai sei metri mulina il braccio, si libera della marcatura di Colletta e timbra il 6-3. Zizza chiama time out per scuotere le giuliane che però sprecano con De March l'ennesima chance in superiorità numerica (1/7). Marcialis va fuori per tre falli e nella stessa azione Klatowski (tap-in) firma il 6-4; Zanetta risponde immediatamente e con una bella sciarpata sigla il 7-4 dopo tre frazioni.

Lo strappo decisivo di Rapallo in avvio di quarto periodo con Gitto che da zona quattro, su assist con i contagiri di Bianconi, timbra l'8-4. Poi rapido botta e risposta tra le compagne di nazionale Cergol (superiorità numerica) e Bianconi (tiro a schizzo) per il 9-5 a due minuti dalla conclusione. La rimonta delle giuliane si ferma al gol di Santapaola (lato corto) che vale il 9-6 finale.

Il programma della Coppa Italia femminile e le dirette tv e streaming

uarti di finale - venerdì 3 marzo

(1) Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto 6-9 - trasmessa in diretta streaming su Rai Play

(2) L'Ekipe Orizzonte-RN Florentia 15-5 - trasmessa in diretta Rai Play

Finale 5° posto - sabato 4 marzo

12.00 Pallanuoto Trieste-RN Florentia

Semifinali - sabato 4 marzo (orari aggiornati)

17.30 SIS Roma-L'Ekipe Orizzonte - diretta Rai Play

19.30 Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto - diretta Rai Play

Finali - 5 marzo

3°posto

16.00 Perdente semifinale 1-Perdente seimifinale 2

1° posto

18.00 Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2 - diretta Rai Sport +HD