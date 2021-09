Pallanuoto, Quinto riabbraccia i suoi tifosi 595 giorni dopo

E’il momento di tornare al fianco dello Sporting Club Quinto per i tifosi della squadra biancorossa. Sabato alle 17 i genovesi faranno il proprio esordio stagionale nel campionato di Serie A1 maschile contro Trieste e alle Piscine di Albaro ritroveranno i propri supporters.

E’la prima volta che nell’impianto potrannno entrare i tifosi dal 15 febbraio scorso quando a far visita al Quinto erano stati i siciliani dell’Ortigia. Poi è arrivata la pandemia, il lockdown, la lenta ripartenza e le partite a porte chiuse. Sabato però tornerà uno spicchio di normalità, anche se l’accesso sarà limitato ai possessori di green pass e sulle gradinate potranno entrare al massimo 150 persone. L’acquisto dei biglietti sarà possibile solo online sul sito internet scquinto.com/negozio, solo le eventuali rimanenze saranno vendute alle Piscine di Albaro. Per tutti coloro che invece non riusciranno ad essere presenti, la gara sarà visibile sul canale Youtube della società biancorossa.

Insomma non sarà tutto come prima, ma sarà un primo passo importante. Il Quinto proverà a festeggiare il ritorno del pubblico con un successo contro Trieste per iniziare al meglio il campionato dopo che all’esordio stagionale due fine settimane fa è riuscito a centrare la qualificazione alla Fina Eight di Coppa Italia.