Quinto, il pareggio con Catania vale oro: salvezza blindata

Spettacolo ed emozioni, ma alla fine nessun vincitore alle Piscine di Albaro tra Quinto e Catania. Nella sfida di Serie A1 maschile il risultato è di 6-6 con sorpassi e controsorpassi nel punteggio. I padroni di casa vanno sotto nel primo parziale, ma ribaltano tutto nella seconda frazione. Il terzo tempo vede segnare solo gli ospiti, il quarto termina 2-2 anche se nel finale sia gli etnei che i genovesi hanno le proprie occasioni per portarsi a casa l'intera posta. Così non è ma Quinto può esultare con il punto di oggi la salvezza è blindata.

Quinto-Catania 6-6: le parole di Guidi

“Una partita molto faticosa, di grande dispendio – commenta il numero 12 Mario Guidi – Spiace aver lasciato per strada questi due punti: in casa, nella nostra piscina, vorremmo vincerle tutte e così non è stato. Quindi ci prendiamo questo punto, ma è più grande l’amarezza per non aver centrato il bottino pieno, che era alla nostra portata. La difesa ha funzionato bene, Pierre Pellegrini ha parato e i meccanismo hanno funzionato. Forse, invece, avremmo dovuto essere più cinici in attacco“.

Quinto-Catania 6-6: il tabellino

IREN GENOVA QUINTO-ADR NUOTO CATANIA 6-6

IREN GENOVA QUINTO: P. Pellegrini, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, Villa, F. Panerai 1, R. Ravina 1, A. Fracas, A. Nora, N. Figari 1, L. Bittarello, M. Gitto 1, M. Guidi 1, Valle. All. Del galdo

ADR NUOTO CATANIA: E. Caruso, G. Generini, N. Eskert, G. La Rosa 3, A. Tringali, B. Banicevic, G. Torrisi, M. Ferlito, R. Torrisi, A. Privitera 2, E. Russo 1, S. Catania, T. Baggi-necchi. All. Dato

Arbitri: Calabro’ e Ercoli

Note: Parziali: 1-2 3-1 0-1 2-2 Uscito per limite di falli Russo (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Iren Genova Quinto 2/10 + un rigore e ADR Nuoto Catania 5/12. Spettatori 120 circa.