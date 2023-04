Levante: torneo di padel delle Proloco, vince la Maris di Boccadasse

Si è concluso il 1° Torneo di Padel del Levante genovese con un trionfo della Pro Loco Maris Boccadasse. Il torneo si è svolto presso il campo della Ardita Juventus di Nervi nella giornata di domenica 16 Aprile.

Il presidente della Pro Loco Maris Boccadasse commenta: "I giocatori della nostra Pro Loco Stefano e Andrea Pastorino hanno vinto il primo premio e al terzo posto si sono classificati Eric Guerci e Pierangela Magioncalda in Guerci. Vogliamo qui ringraziare per la perfetta organizzazione e per la cerimonia che ne è seguita la Pro Loco Nervi che si è fatta totalmente carico della buona riuscita dell'evento. Stiamo valutando se estendere, per il secondo torneo che programmeremo per la prossima primavera, l'invito a tutte le undici Proloco genovesi del Consorzio".

"Un ringraziamento particolare - conclude il presidente Pastorino - va ai nostri quattro giocatori e soci che hanno conseguito questo significativo risultato".