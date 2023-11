Danza sportiva, mondiali paralimpici al via: alla Fiumara 160 atleti

Partono oggi, venerdì 24 novembre 2023 a Genova, i campionati mondiali di danza sportiva paralimpica. Si svolgeranno fino a domenica 26 novembre allo Stadium della Fiumara di Genova. Trenta Paesi rappresentanti di quattro continenti (Europa, Asia, Americhe e Oceania) con i migliori 200 atleti delle specialità pronti a sfidarsi tra balli Standard, Latino Americani e Freestyle.

A organizzare il Para Dance Sport World Championship 2023 di Genova il comitato World Dance Liguria insieme alla Federazione italiana danza sportiva (Fids), il Comitato Paralimpico Italiano della Liguria (Cip Liguria) e la World Para Dance Sport con il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Regione Liguria ente promotore e con il patrocinio del Comune di Genova.

Quattro anni fa l'ultima edizione del Para Dance Sport World Championships 2023, a Bonn in Germania. Dopo l'edizione del 2019 c'era stato il rinvio a causa del covid per l'edizione del 2021 che si sarebbe dovuta svolgere a Ulsan, in Corea del Sud. Si tratta della seconda edizione ospitata dall'Italia dopo quella del 2015 a Roma. Gli atleti in pista si sfideranno nelle specialità delle Danze Standard, Latino Americane e Freestyle. L'Italia si presenta con un gruppo formato da 16 atleti, sette uomini e nove donne, incluso un gruppo di atleti della regione Liguria di Genova, come Simone Capelli, Andrea Barberis, Laura Del Sere e Chiara Bruzzese.

Mondiali di danza sportiva paralimpica, il programma

Una tre giorni ricca con un intenso programma. Si parte venerdì 24 novembre al mattino con i primi round del singolo femminile. Poi alle 13 la cerimonia d'apertura con la parata delle bandiere delle nazioni che partecipano al campionato del mondo. Nel pomeriggio di venerdì i round del singolo maschile, seguito dal singolo femminile e dalla categoria Junior. Dalle 17.50 poi spazio alle semifinali e alle prime finali. Si assegnano i titoli del Singolo Maschile e del Singolo Femminile con la cerimonia di premiazione a partire dalle 19.

Sabato 25 novembre dalle 10 i round della specialità Combi (un atleta paralimpico e un atleta normodotato) e Duo (due atleti paralimpici) delle categorie standard e Latino Americane. A partire dalle 13,40 il via alle semifinali e alle finali con l'assegnazione delle medaglie. A partire dalle 16.30 sarà la volta dei round del Singolo Freestyle Maschile e Femminile. Dalle 20.30 la cerimonia di premiazione.

Domenica 26 novembre ultimo giorno di esibizioni allo Stadium della Fiumara con i round del Duo Freestyle e del Combi Freestyle. Dalle 14 protagonisti gli atleti della Combi Latino Americane. Dalle 16 le ultime finali con le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo da assegnare. Dalle 16.40 poi la cerimonia di premiazione e di conclusione della manifestazione.