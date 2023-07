Mondiale cannottaggio U23: Liguria protagonista, due trionfi per il College Remiero Federale di Pra'

Liguria protagonista ai mondiali Under 23 di cannottaggio con il College Remiero Federale di Genova Pra’, diretto da Giulio Basso con la collaborazione di Gabriele Galioto. Doppio successo nel quattro di coppia pesi leggeri, due medaglie d'oro che danno lustro al movimento.

Il classe 2021 Tommaso Rossi (Rowing Club Genovese) conquista la medaglia d'oro insieme a Emanuele Castino, Ernesto Rabatti e Paolo Gregori al termine di una gara dominata e vinta con il tempo di 5.54.50 davanti a Germania e Canada. "Un ringraziamento speciale a tutto lo staff azzurro - ha commentato sul sito ufficiale del comitato regionale della Federazione Italiana Cannottaggio - al Rowing Club Genovese che mi ha seguito in questi otto anni di attività e al centro federale Universitario per il supporto alla mia crescita". In carriera Rossi ha anche vinto 6 ori, 9 argenti e un bronzo ai campionati italiani.

Il College Federale di Genova Pra’ si gode anche il trionfo di Maria Sole Perugino, classe 2002 tesserata per la Baldesio di Cremona e già due volte campionessa italiana. Per lei si tratta di una riconferma, davanti a Germania e Turchia, nel quattro di coppia pesi leggeri dopo la vittoria ottenuta nel 2022 con Giulia Magdalena Clerici, Maria Elena Zerboni e Anita Gnassi.

"Le domande per il college sono passate da 9, di cui 5 effettivi iscritti, il primo anno a 18 domande. 10 effettivi iscritti, il secondo. Nel 2022 abbiamo vinto il Mondiale con Alice Ramella Alice nel 4 di coppia under 23 pesi leggeri e nello scorso week end abbiamo raddoppiato con Rossi e Perugino - commenta Giulio Basso sul sito della Fic Liguria-. Mi fa piacere evidenziare che, oltre ai risultati agonistici di grande rilievo, gli atleti del College, usufruendo della foresteria di Villa De Mari per studiare oltre che per riposarsi dagli allenamenti generalmente svolti nel campo remiero di Pra’ la mattina e in palestra al pomeriggio, hanno sostenuto esami e portato avanti egregiamente la dual career".

Buona performance in finale anche per il genovese Edoardo Rocchi, cresciuto nello Speranza Pra’ e ora tesserato per la Canottieri Gavirate. Quinto posto nel quattro di coppia.