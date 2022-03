Milano-Sanremo 2022, tutto pronto: cronotabella, squadre e favoriti

Tutto pronto per la Milano-Sanremo, sabato 19 marzo 2022 si correrà la 'classicissima' di primavera del ciclismo, il percorso torna a essere quello tradizionale che attraversa tre province liguri, Genova, Savona e Imperia. Negli ultimi due anni, infatti, la corsa era stata modificata per l'impossibilità di transitare dal passo del Turchino a causa di una frana. Una volta scesi a Voltri, i ciclisti proseguiranno sull'Aurelia verso ponente fino al passaggio sui tre Capi prima di Cipressa e Poggio e arrivo in via Roma.

Cronotabella Milano-Sanremo 2022

Svelato anche il cronoprogramma con gli orari previsti per il passaggio dei ciclisti nelle varie località dopo la partenza fissata da Milano alle ore 9.50. Per quello che riguarda Genova e provincia primo passaggio a Rossiglione tra le 13.09 e le 13.27 (la fascia oraria dipende dalla media km/ora tenuta dai ciclisti, calcolata tra i 43 e i 39 km/h), poi Campo Ligure tra le 13.15 e la 13.34, Masone tra le 13.23 e le 13.42 e Passo del Turchino tra le 13.30 e le 13.50. Transito a Mele tra le 13.41 e le 14.03 prima dell'arrivo a Voltri tra le 13.44 e le 14.06. Ad Arenzano e Cogoleto i corridori passeranno nella fascia oraria compresa prima tra le 13.53 e le 14.16 e poi tra le 13.59 e le 14.22. A questo punto i ciclisti abbandoneranno la provincia di Genova per spostarsi nel savonese. L'arrivo a Sanremo è infine previsto tra le 16.49 e le 17.30. Tra gli orari da tenere d'occhio per gli appassionati il passaggio alla Cipressa (tra le 16:22 e le 17) e al Poggio di Sanremo (16.37-17.17).

Chiusura temporanea in autostrada

Autostrade ha informato che "vista la concomitanza con la Milano-Sanremo che attraverserà Masone, sabato 19 nella fascia oraria compresa indicativamente tra le ore 12.30 e le 14, come condiviso al tavolo tecnico con Prefettura, enti e istituzioni territoriali, si renderà necessaria la chiusura temporanea degli svincoli di uscita di Masone sia per i veicoli provenienti da Genova sia per quelli provenienti da Gravellona Toce. Pertanto in quella fascia oraria dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si potrà uscire alla stazione di Ovada e rientrare dalla stessa in direzione A10/Savona". Per il resto del fine settimana invece dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si potrà uscire invece alla stazione di Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10 / Savona. In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l'uscita sulla A10 alla stazione di Genova Pra', percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla stessa A10 ad Arenzano, per proseguire verso Savona, compatibilmente con il passaggio della corsa nei tratti dei Comuni interessati".

Autostrade ricorda anche "che sulla SS1Aurelia è presente il divieto di circolazione ai veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate; pertanto, tali mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Savona, dovranno immettersi sulla A26, uscire a Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10/Savona. Chi proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante ed è diretto verso Savona, potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure, immettersi sulla A10 verso Savona e seguire l’itinerario sopra descritto".

Squadre Milano-Sanremo 2022

Secondo i bookmakers il favorito è Wout Van Aert della Jumbo che potrebbe lottare con Caleb Ewan della Lotto Soudal e Tadej Pogacar della UAE per la vittoria finale. Possibili outsider Filippo Ganna (Ineos, negli ultimi giorni aveva la febbre ma dovrebbe farcela), Thomas Pidcock (Ineos), Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e Soer Kragh Andersen (Dsm). Non ci sarà invece Julian Alaphilippe, due volte campione del mondo su strada in linea, era tra i favoriti ma non partirà per una bronchite.