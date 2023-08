Atletica, la genovese Ludovica Cavalli 11esima ai Mondiali: andrà alle Olimpiadi

La genovese Ludovica Cavalli ha chiuso all'undicesimo posto la finale dei 1.500 metri ai campionati del mondo di atletica leggera che si stanno svolgendo a Budapest. Un ottimo risultato con il tempo di 4:01:84, primato personale, che vala anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La gara è stata vinta da Faith Kipyegon (Kenya) con il tempo di 3:54:87 davanti a Diribe Welteji (Etiopia, 3:55:69) e Sifan Hassan (Olanda, 3:56:00).

Chi è Ludovica Cavalli

Ludovica Cavalli è nata a Genova il 20 dicembre 2000, ha giocato a calcio fino all'età di 13 anni per poi passare all'atletica leggera correndo fin dal 2014 la specialità delle siepi con ottimi risultati a partire dalla categoria allieve. Nel 2022 è stata medaglia d'argento dei 1.500 metri piani ai campionati italiani assoluti indoor, dove si è anche diplomata campionessa nazionale dei 3.000 metri piani. Al termine del 2022 passa sotto la guida dell'olimpionico Stefano Baldini.

L'11 febbraio 2023, durante un meeting indoor a Metz, ha corso i 3.000 metri piani in 8'44"40, facendo registrare la seconda migliore prestazione italiana di sempre al coperto. Il 2 giugno 2023 corre i 1500 metri al Golden Gala Pietro Mennea firmando il nuovo personale di 4:03:04, tempo valido come minimo di partecipazione per i campionati del mondo di Budapest. Durante la rassegna iridata migliora altre due volte il suo personale sui 1500 metri, firmando un 4:02:03 in semifinale ed un 4:01:84 nella finale, conclusa all'undicesimo posto: così è diventata la quarta italiana di sempre sulla distanza.