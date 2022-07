Il grande rugby al Luigi Ferraris: l'Italia sfiderà i campioni del mondo

Il grande rugby a Genova. Sabato 19 novembre 2022 allo stadio Luigi Ferraris si giocherà il test match internazionale tra l'Italia e i campioni del mondo in carica del Sudafrica. Lo ha comunicato la Fir, che ha ufficializzato le date di tre incontri dell'Autumn Nations Series che si giocheranno nel nostro Paese a novembre: quello genovese sarà il terzo dopo le partite contro Samoa (5 novembre a Padova) e Australia (12 novembre a Firenze). Per gli Azzurri si tratta dell’avvicinamento finale alla Rugby World Cup 'Francia 2023'.

L'Italia del rugby ha già giocato diverse volte a Genova: il debutto il 24 marzo del 1935, vittoria per 5-3 conto la Catalogna, poi altre otto apparizioni, registrando un tutto esaurito nel 2000 contro gli All Blacks e ricevendo il Sudafrica l’anno seguente. L’ultima uscita al 'Ferraris' è datata 14 novembre 2014, con una bruciante sconfitta di misura contro l’Argentina per 18-20.

"Siamo contenti di essere stati scelti tra le tre città Italiane ospiti di questo importante evento. Quello con il rugby è per noi un legame storico e siamo pronti per accogliere al meglio squadre, campioni e tifosi. Genova a giugno del 2023 sarà la tappa finale della regata internazionale The Ocean Race e, nel 2024, Capitale Europea dello sport: la Autums Nations Series è il primo dei grandi eventi che vedranno la nostra città al centro dell'interesse sportivo mondiale" ha commentato il primo cittadino di Genova, Marco Bucci.

I dettagli sulla biglietteria delle Autumn Nations Series saranno ufficializzati a breve su ticketing.federugby.itv e sport.ticketone.it.