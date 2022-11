Rugby, Italia-Sudafrica 21-63: oltre 26mila tifosi al Ferraris, gi Azzurri durano un tempo

Non basta lo straordinario pubblico dello Stadio Luigi Ferraris per evitare la sconfitta agli Azzurri del rugby. Italia-Sudafrica termina 21-63, ma la nazionale di Crowley ha tenuto botta a lungo.

Gli Azzurri restano avanti per gran parte della prima frazione, chiusa poi sotto 13-18. Decisiva per il risultato finale l'ultima mezz'ora dove gli Springboks, campioni del mondo in carica, hanno allungato in maniera decisiva con una prestazione di altissimo livello. Nove a due le mete sul tabellino finale del terzo e ultimo appuntamento valido per le Autumn Nations Series.

L'assessore regionale ai grandi eventi Augusto Sartori, allo stadio Ferraris in rappresentanza della Regione, ha commentato: "Sono molto felice che il grande rugby sia tornato in Liguria con il test match tra la nostra Nazionale e i campioni del mondo in carica. Gli oltre 26mila spettatori al Ferraris testimoniano il fatto che i genovesi e i liguri amano questo sport, che questo pomeriggio ha offerto un grande spettacolo. Gli Springboks sono i più forti del mondo, con giocatori eccezionali, però l'Italia è in crescita e anche oggi, specialmente nel primo tempo, si è comportata benissimo".

Italia-Sudafrica 21-63 (pt 13-18), il tabellino

Marcatori: Pt 1' m. Arendse, nt (0-5); 7' cp Allan (3-5); 9' cp Kolbe (3-8); 11' m. Capuozzo, t. Allan (10-8); 20' cp Allan (13-8); 25' cp Kolbe (13-11); 29' m. Mbonambi, t. Kolbe (13-18). St 44' cp Allan (16-18); 45' m. Kolbe, nt (16-23); 47' m. Arendse, t. Libbok (16-30); 54' m. Smith, t. Libbok (16-37); 62' m. Marx, nt (16-42); 65' m. L. Cannone, nt (21-42); 68' m. Kitshoff, t. Libbok (21-49); 72' m. Willemse, t. Libbok (21-56); 79' m. Reinach, t. Libbock (21-63)

Italia: Capuozzo; Bruno (65' Padovani-70' Bruno), Brex, Morisi (48' Menoncello), Ioane; Allan, Varney (56' Garbisi A.); Cannone L., Lamaro (C), Negri (48' Zuliani); Ruzza (67' Sisi), Cannone N.; Ceccarelli (41' Ferrari), Nicotera (41' Lucchesi), Fischetti (48' Nemer). All. Crowley

Sudafrica: Le Roux; Kolbe (46' Libbok), de Allende, Esterhuizen, Arendse; Willemse, de Klerk (67' REinach); Wiese (59' Roos), Mostert, Kolisi (C); Orie (50' Smith), Moerat (43' Etzebeth); Malherbe, (50' Koch); Mbonambi (50' Marx), Nche (50' Kitshoff). All.: Nienaber

Arbitro: Adamson (Scozia)

Calciatori: Kolbe (SAF) 3/4; Allan (ITA) 4/5; Libbok (SAF) 5/7

Note: Pt 13-18. Spettatori 26.457. Player of the Match Arendse (SAF)