Giro della Lunigiana al via da Portofino

Portofino ha ospitato la partenza del 46esimo Giro della Lunigiana, corsa ciclistica riservata alla categoria juniores, che, come nelle ultime edizioni, si disputerà in quattro giornate da giovedì 1 a domenica 4 settembre 2022. Cinque le tappe previste in quanto il 2 settembre ci saranno due semitappe.

La prima tappa Portofino-La Spezia di 91,2 chilometri ha preso il via alle 10.40 di giovedì 1 settembre. Tre i gran premi della montagna previsti: il primo ai 621 metri di altitudine del passo del Bracco, considerato di prima categoria, poi il passo della Foce di terza categoria e infine la Biassa, ancora un prima categoria.

A rappresentare la Liguria ci sono: Piergiorgio Cozzani, Gabriele De Fabritiis, Luca Giaimi, Samuele Privitera, Andrea Raccagni Noviero e Davide Rossi. Direttore sportivo Luciano Gori. I nostri portacolori vestono i numeri dal 151 al 156. Non sono tra i favoriti per la vittoria finale, ma si spera in qualche successo di tappa.

Le fasi finali di ogni tappa verranno raccontate sulla pagina Facebook del giro. Ogni sera dalle 21 sarà disponibile una sintesi video di 30 minuti che verrà trasmessa sulla pagine Facebook di Ciclismo.live e Ciclismoweb.net. Il Giro della Lunigiana sarà anche in tv su Tele Liguria Sud, canale 19 del DTT Liguria e canale 172 del DTT Toscana, che dedicherà uno spazio quotidiano nei propri notiziari. Inoltre, per la prima volta nella sua storia, il Giro della Lunigiana sbarcherà sulla piattaforma Social Twitch e più precisamente sulla "Squalo TV".

Nell'albo d'oro del Giro della Lunigiana figurano nomi del calibro di Remco Evenepoel (2018), Tadej Pogacar (2016), Matej Mohoric (2012) e Alberto Bettiol (2011), per citarne alcuni, non per niente il Giro della Lunigiana è considerato la corsa dei futuri campioni.