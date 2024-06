Giro dell'Appennino 2024: percorso, squadre e cronotabella, arrivo in via Venti

È stata ufficialmente presentata l'edizione numero 85 del Giro dell'Appennino che, domenica 14 luglio 2024, regalerà l'arrivo in via XX Settembre per l'undicesima volta, a 25 anni dalla prima. Percorso che vince non si cambia e, quindi, è stato confermato il passaggio alla Guardia che nelle ultime quattro edizioni ha regalato un folto pubblico. Si partirà ancora da Arquata Scrivia, località che l'anno scorso ha 'adottato' con grande entusiasmo la corsa dell’Us Pontedecimo Ciclismo.

200 km di gara e 2.800 metri di dislivello

Si snoda per 200 km la gara (141 nella città metropolitana di Genova), con 2.800 metri di dislivello e cinque Gran premi della montagna, la cima più alta alla Guardia a 733 metri. Trasferimento davanti allo stabilimento Elah Dufour Novi di Novi Ligure dopo il raduno ad Arquata, per la partenze vera e propria, con un km 0 dedicato al cavalier Flavio Repetto che per tanti anni ha creduto nel valore sportivo e sociale del Giro dell’Appennino.

Giro dell'Appenino 2024: il percorso

Dopo il passaggio davanti al Museo dei Campionissimi a Novi e a Pasturana si entrerà nel vivo della corsa. Il Passo della Castagnola dopo 55 Km sarà la prima asperità della giornata. Dopo Giovi e Crocetta d’Orero arriverà la parte decisiva della corsa: prima i tornanti lungo la Bocchetta con pendenze anche al 18%. Poi a Pietralavezzara si volterà a sinistra per andare, dopo la discesa verso Isoverde, ad affrontare la Guardia: pendenze del 7 e 8% per arrivare al muro di 500 metri con pendenze al 21% nella zona di Lencisa. Discesa in picchiata verso Genova con passaggio sotto il Ponte San Giorgio, Sopraelevata e poi gran finale in via XX Settembre. Ovviamente saranno previste modifiche e blocchi al traffico.

Traguardi volanti: i premi saranno distribuiti ai primi cinque ma in virtù della classifica complessiva dei traguardi. Il miglior piazzamento complessivo all'85° Giro dell'Appennino sommato al 61° Trofeo Laigueglia assegnerà il Challenge Liguria alla sua settima edizione.

Le squadre

Tra le squadre al via sicura la partecipazione tra gli UCI Worldteams della UAE Team Emirates (che avrà il dorsale nunero 1, avendo vinto nel 2023 con Marc Hirschi), della Astana Qazaqstan Team, della Arkea B&B Hotels e tra gli UCI Proteams le professional italiane Polti Kometa, VF Group-Bardiani CSF-Faizanè e Corratec-Vini Fanini.

Il Giro dell’Appennino festeggia quest’anno i 90 anni facendo parte degli eventi di punta di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. La prima edizione si svolse il 16 settembre 1934 su un percorso di 140 km con partenza e arrivo a Pontedecimo. Fu vinto dall'italiano Augusto Como, che completò il percorso in 4h21'00" precedendo i connazionali Giulio Campastro e Luigi Cafferata. Conclusero la prova 20 dei 32 ciclisti al via.

Enrico Costa: "Sempre impegnati sul fronte della sicurezza stradale"

"Era una gara dura nel 1934, lo sarà anche quella del 14 luglio - commenta Enrico Costa, presidente Us Pontedecimo Ciclismo -. Ma anche quest’anno, oltre all’organizzazione di questo grande evento sportivo, ci siamo ulteriormente impegnati sul fronte della sicurezza per i ciclisti: l’inaugurazione della pista ciclabile di Corso Italia di Genova intitolata a Michele Scarponi e Rocco Rinaldi e l’istanza dell’U.S. Pontedecimo Ciclismo per intitolare la ciclabile della Val Polcevera a Davide Rebellin e al socio Valerio Parodi sono un monito affinché tale tragedie indirizzino le istituzioni a provvedimenti che frenino la strage di ciclisti, atleti o diportisti, sulle strade italiane. Una strage che non trova alcuna scusa. Bisogna garantireagli amatori e ai ragazzi la possibilità di muoversi e allenarsi in sicurezza".

La cronotabella: a che ora passano i ciclisti

La gara per amatori nel ricordo di Luigi Ghiglione

Non a caso due eventi collaterali saranno proprio dedicati a queste categorie. Sabato 6 luglio si svolgerà la gara per amatori Pontedecimo-Bocchetta/G.P. Comune di Campomorone, rievocazione della Pontedecimo-Bocchetta organizzata da Luigi Ghiglione negli anni ’30 del secolo scorso: l’edizione del 1933 fu la prova generale per organizzare nel 1934 la prima edizione del Giro dell’Appennino. Tre mesi dopo l’inaugurazione di via Luigi Ghiglione a Pontedecimo, il percorso unirà questa nuova via dedicata allo

storico patron, con il 'Cippo' di Ghiglione sulla Bocchetta, eretto a fianco di quello di Coppi. Ritrovo alle ore 14 presso il Centro Commerciale L’Aquilone, partenza ufficiale a Campomorone.

L'iniziativa per i bambini per l'ultimo chilometro

Il giorno della gara si svolgerà poi 'Il chilometro dell’Appennino-Memorial Giulio Enante', pedalata di bambini e ragazzi dall’arco dell’ultimo chilometro all’arrivo di via XX Settembre, con qualsiasi tipo di bicicletta, poco prima dell’arrivo dei professionisti, in ricordo di Giulio Enante, già commissario superiore della Polizia Municipale di Genova e consigliere direttivo dell’U.S. Pontedecimo Ciclismo. La grande festa in piazza De Ferrari sarà completata con la terza edizione dell’Expo dell’Appennino al Palazzo della Borsa, per la promozione delle attività sportive, turistiche, gastronomiche, agricole, artigianali e della tradizione del territorio percorso dal Giro dell’Appennino, grazie alla Camera di Commercio di Genova.

Una festa che avrà già un’importante anteprima alla vigilia, sabato 13 luglio al Cabannun di Campomorone, quando verrà premiato con l’Appennino d’Oro Domenico Pozzovivo.