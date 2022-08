Ginnastica, Asia D'Amato conquista l'oro agli europei

Asia D'Amato è medaglia d'oro nell'all around di ginnastica agli Europei multisport in corso a Monaco di Baviera. La genovese ha chiuso prima in classifica con il punteggio di 54.732, mentre l'altra azzurra, Martina Maggio, ha conquistato la medaglia di bronzo con 53.965. Argento per la britannica Alice Kinsella.

Era da Amsterdam 2007 con Vanessa Ferrari che l'Italia non conquistava il gradino più alto del completo europeo. E la doppietta è un inedito storico assoluto. Per quanto riguarda le qualifiche le Fate centrano tutte le finali, compresa quella a squadre con il totale migliore.

"Non ci sto capendo niente - ha dichiarato Asia D'Amato, in zona mista, dopo aver rilasciato le interviste alle televisioni -. Sono emozionatissima, veramente. Sono partita per questa gara che volevo entrare decisa, volevo far del mio meglio e ho iniziato bene in trave, in parallela ero un po' in ansia perché potevo giocarmi l'oro. Sono salita convinta e così è stato. La medaglia è tanto bella quanto inaspettata. Quando Vanessa Ferrari vinse nel 2007 ad Amsterdam avevo quattro anni. Lei per me è sempre stata un esempio. Spero di dare anche io la stessa ispirazione alle piccole che verranno dopo di me. Sono felice di portare l'Italia in alto e spero di continuare a farlo in futuro".

"Non ho mai avuto paura di sbagliare durante le quattro rotazioni – ha aggiunto l'agente di Genova, classe 2003, cresciuto all'Andrea Doria prima di trasferirsi alla Brixia di Brescia -. Certo, quando ti stai giocando il titolo non è mai semplice salire sull'attrezzo, però credo di essermelo meritato dopo tutti i sacrifici che ho fatto. Questa medaglia la dedico a mio padre, che non sta bene e lotta come noi in pedana. Prossimo obiettivo è vincere la gara a squadre venerdì, perché siamo un grande gruppo. Siamo molto unite e vogliamo arrivare sempre più in alto, riscattando il quarto posto di Tokyo che ancora ci brucia. Per questo pensiamo già a Parigi dove proveremo a portarci a casa una medaglia".