Addio a Francesco Grillone, il saluto della pallanuoto

Una vita dedicata alla sua passione, la pallanuoto, vissuta a pieno da giornalista in diversi uffici stampa delle società liguri, sulle pagine de Il Giornale e de Il Secolo XIX, ai microfoni di Radio Babboleo o ancora sul sito, da lui creato, Waterpoloitaly, e anche da presidente della Waterpolo Columbus Ability paralimpica. Un amore sempre seguito fino ad oggi, giorno in cui è venuto a mancare a 69 anni Francesco Grillone, una voce competente e libera che mancherà in tutte le piscine d'Italia.

Il cordoglio per la scompara di Francesco Grillone

In suo ricordo è arrivata la nota della Federnuoto: "La pallanuoto è sempre stata la sua passione, la ha amata e protetta, la ha promossa e raccontata, scrivendone e parlandone, enfatizzando i successi e talvolta polemizzando tanto da meritare il soprannome di ''Grillo''. Era un buon uomo Francesco Grillone, mancato martedì notte a Genova dopo una lunga malattia. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 7 giugno. Amava la Samp, i trenini, la fotografia, la musica e la compagnia degli amici che ne piangono la prematura scomparsa. Giungano alla moglie Grazia, alla figlia Camilla, a familiari e amici, le condoglianze del presidente Paolo Barelli, del presidente onorario Lorenzo Ravina, dei vicepresidenti Andrea Pieri, Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del segretario generale Antonello Panza, del presidente del Gruppo Ufficiali Gara Roberto Petronilli, del consiglio e degli uffici federali e di tutto il movimento natatorio. Un forte abbraccio.

Un saluto commosso arriva anche dallo Sporting Club Quinto: "Colpiti e scossi da una notizia che speravamo potesse non arrivare mai, il Presidente, il Consiglio direttivo, dirigenti, atleti e dipendenti dello Sporting Club Quinto esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Francesco "Grillo" Grillone, giornalista innamorato del nostro sport, che ha seguito con passione e competenza sino alla fine.

Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che, come noi, gli hanno voluto bene, giungano le nostre più sentite condoglianze".

Non può mancare anche il messaggio della Pro Recco: "La Pro Recco profondamente addolorata esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del giornalista Francesco Grillone: appassionato di pallanuoto, “Grillo” ha seguito per anni il nostro sport, scrivendo per testate nazionali e dirigendo un magazine online interamente dedicato.

Alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutto il club biancoceleste".

Si unisce al cordoglio anche il Bogliasco: "L'ASD Bogliasco 1951 si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Francesco Grillone, giornalista pungente e appassionato, innamorato visceralmente del mondo della pallanuoto, scomparso questa notte

A tutti coloro che gli hanno voluto bene, le più sentite condoglianze da parte della nostra società e del nostro presidente Simone Canepa"