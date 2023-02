Final Eight Coppa Italia, Quinto e Pro Recco pronte alla sfida

Scattano domani, venerdì, alle Piscine di Albaro i quarti di finale di Coppa Italia con la Pro Recco che sfida il Telimar e il Quinto che scenderà in vasca alle Piscine di contro il Savona. Sabato le semifinali, domenica la finalissima che assegnerà il trofeo.

I recchelini vanno all'assalto della decima Coppa Italia di fila, la diciassettesima della sua storia e alla vigilia del primo match a parlare è Fondelli: ""Siamo pronti, abbiamo lavorato molto in queste settimane per presentarci a questo appuntamento nelle migliori condizioni - le parole di Andrea Fondelli, centrovasca biancoceleste -. Sappiamo che ci aspetta subito una partita impegnativa contro il Telimar, una squadra aggressiva, che fa un misto di pressing e zona M, con giocatori che sanno tirare molto bene, ma noi dobbiamo fare risultato e raggiungere la semifinale. Eventuale finale con il Brescia? Sulla carta sembra l'ipotesi più probabile, la partita di due settimane fa è stata analizzata: non abbiamo fatto bene, ma era importante per noi mantenere la testa della classifica; se domenica ci affronteremo di nuovo scenderà in vasca una Pro Recco diversa".

Alle 19 il Qunto sfiderà il Savona: “Un quarto di finale – inquadra la sfida il tecnico Luca Bittarello – che per noi è come una finale. Ce la siamo meritata, tutti insieme, tutto il Quinto: i giocatori, la società, i tifosi, i ragazzi del settore giovanile. Sarà un appuntamento importante, sappiamo che da mesi il club sta lavorando per questo evento, organizzando tutto nei dettagli: sarà uno stimolo in più per dare il 100%. Il Savona è una squadra che conosciamo bene e non solo per averci già giocato contro due volte quest’anno, ma anche in virtù dei molti allenamenti congiunti. Una formazione di valore, che non a caso sta per disputare anche una semifinale di EuropCup, e che è allenata da un allenatore del quale ho grande stima come Angelini, secondo me uno dei migliori”.

Bittarello chiama a raccolta il pubblico biancorosso: “Ci aspettiamo una grande cornice, sarà una festa – racconta – e questo ci darà una mano a provare a portare a casa una vittoria storica. Occorrerà una prestazione di sacrificio, umiltà, attenzione, senza concedere spazio. Da un paio di settimane ci alleniamo a ranghi completi lavorando sia su alcuni deficit dimostrati sia sui nostri punti di forza. Ci sentiamo pronti”.