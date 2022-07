Europei di nuoto, tra i convocati Martina Carraro e Alberto Razzetti

Ci sono anche Martina Carraro e Alberto Razzetti 58 gli atleti convocati dal direttore tecnico Cesare Butini per gli Europei di nuoto in programma a Roma dall'11 al 17 agosto. La selezione è formata da 34 maschi e 24 femmine. Nella squadra femminile spiccano 9 atlete nate dopo il 2000 tra cui le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano, Antonella Crispino, Sofia Morini e Chiara Tarantino, classe 2003. Altrettanti nel gruppo maschile.

I più giovani sono Lorenzo Galossi del 2006 e Benedetta Pilato del 2005, mentre rientra il capitano Fabio Scozzoli, che compirà 34 anni il 4 agosto. Presenti tutti i finalisti dei Mondiali di Budapest, guidati da Gregorio Paltrineri, protagonista assoluto dello sport italiano.

Questa la Nazionale di nuoto per gli Europei di Roma: Domenico Acerenza (Fiamme Oro - CC Napoli); Alessandro Bori (Fiamme Gialle - In Sport); Federico Burdisso (Esercito - Aurelia Nuoto); Giacomo Carini (Fiamme Gialle - Vittorino da Feltre); Andrea Castello (Esercito - Imolanuoto); Thomas Ceccon (Fiamme Oro - Leosport); Simone Cerasuolo (Fiamme Oro - Imolanuoto); Matteo Ciampi (Esercito - Livorno Aquatics); Piero Codia (Esercito - CC Aniene); Luca De Tullio (Fiamme Oro - CC Aniene); Marco De Tullio (CC Aniene); Leonardo Deplano (CC Aniene); Gabriele Detti (Esercito - In Sport); Stefano Di Cola (Marina Militare - CC Aniene); Luca Dotto (Carabinieri - Larus Nuoto); Claudio Faraci (CC Aniene); Manuel Frigo (Fiamme Oro - Team Veneto); Lorenzo Galossi (CC Aniene); Lorenzo Gargani (CUS Udine); Michele Lamberti (Fiamme Gialle - GAM Brescia); Nicolò Martinenghi (CC Aniene); Pierandrea Matteazzi (Esercito - In Sport); Filippo Megli (Carabinieri - RN Florentia); Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino); Lorenzo Mora (Fiamme Rosse - Vigili Fuoco Modena); Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro - Coopernuoto); Luca Pizzini (Carabinieri - IC Bentegodi); Federico Poggio (Fiamme Azzurre - Imolanuoto); Alberto Razzetti (Fiamme Gialle - Genova Nuoto My Sport); Matteo Restivo (Carabinieri - RN Florentia); Matteo Rivolta (Fiamme Oro - CC Aniene); Fabio Scozzoli (Esercito - Imola Nuoto); Simone Stefanì (Fiamme Oro - Time Limit); Lorenzo Zazzeri (Esercito - RN Florentia).

Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento); Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre - Azzurra 91); Linda Caponi (Carabinieri - TNT Empoli); Martina Caramignoli (Fiamme Oro - Aurelia Nuoto); Martina Carraro (Fiamme Azzurre - Azzurra 91); Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle - Team Insubrika); Antonietta Cesarano (Assonuoto Caserta); Noemi Cesarano (Assonuoto Caserta); Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle - Azzurra 91); Antonella Crispino (Esercito - Assonuoto Caserta); Ilaria Cusinato (Fiamme Oro - Team Veneto); Elena Di Liddo (Carabinieri - CC Aniene); Silvia Di Pietro (Carabinieri - CC Aniene); Francesca Fangio (In Sport); Sara Franceschi (Fiamme Gialle - Livorno Aquatics); Francesca Fresia (Aquatica Torino); Alice Mizzau (Fiamme Gialle - Vis Sauro Pesaro); Sofia Morini (Esercito - Azzurra 91); Margherita Panziera (Fiamme Oro - CC Aniene); Benedetta Pilato (Fiamme Oro - CC Aniene); Simona Quadarella (CC Aniene); Silvia Scalia (Fiamme Gialle - CC Aniene); Chiara Tarantino (Fiamme Gialle); Federica Toma (Carabinieri- In Sport).