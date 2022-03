Quinto esce dalla Coppa Italia ai rigori

Saranno Pro Recco-Savona e Bresci-Palermo le semifinali di Coppa Italia che si disputeranno oggi alle Piscine di Albaro a Genova. I recchelini hanno spazzato via Trieste 21-3, la Rari Nantes ha vinto 18-6 con Anzio mentre Brescia ha avuto la meglio 10-8 su Oritigia. L'ultimo quarto di finale di ieri sera è stato quello tra Quinto, società che organizza la Fina Eight, e Telimar Palermo terminato solo ai calci di rigore dove si impongono i siciliani.

I ragazzi di Jonathan Del Galdo sfoderano una prestazione maiuscola al cospetto del Telimar Palermo di Gu Baldineti. Gli ospiiti provano più volte a mettere la freccia, ma vengono costantemente recuperati dalla formazione genovese, che rintuzza prontamente ogni attacco. La partita finisce in parità, 9-9, con un gol di Ravina a pareggiare i conti negli ultimi secondi di gioco. Dai cinque metri, però, la fortuna, come detto, non è dalla parte dei biancorossi: Nicosia para i tiri di Gitto e Ravina e il Telimar Palermo passa in semifinale.

“Per me non esistono sconfitte belle – commenta il capitano Luca Bittarello – Di certo, però, usciamo da questo scontro a testa alta, al termine di una gara difficile contro una signora squadra che non a caso è in finale di Coppa Len. Questo deve farci riflettere sul nostro potenziale e ci indica la strada da seguire per il prosieguo del campionato: ci aspettano ancora quattro sfide e vogliamo vincerle tutte. La piscina piena mi ha fatto particolarmente piacere, ha evocato tanti bei ricordi“.

Il tabellino del match

TELIMAR-IREN GENOVA QUINTO 13-11

TELIMAR: Nicosia, Del Basso 1, Turchini, Di Patti 1, Occhione 2, Vlahovic 1, Giliberti, Marziali, Fabiano, Irving 2, Lo Dico 1, Basic 1, Washburn. All. Baldineti

IREN GENOVA QUINTO: Pellegrini, Gambacciani 1, A. Di Somma 1, Villa, Panerai 1, Ravina 1, Fracas, Nora 1, Figari 4, Bittarello, M. Gitto, Guidi , Valle. All. Del Galdo

Arbitri: Severo e Navarra

Note: Parziali: 2-1 2-3 2-2 3-3 Tempi regolamentari 9-9. Rigori 4-2. Sequenza: Panerai (Q) gol, Vlahovic (T) gol, Nora gol, Marziali gol, Gitto parato da Nicosia, Basic gol, Ravina parato da Nicosia, Irving gol. Spettatori 600 circa. Usciti per limite di falli Fracas (Q) a 2’54, Figari (Q) a 6′ e A. Di Somma (Q) a 7’30 del quarto tempo. Superiorità numerica: Telimar Palermo 4/16 + un rigore, Iren Genova Quinto 5/8.