Pallanuoto, scatta a Genova la Final Eight di Coppa Italia

Scatta domani alle Piscine di Albaro di Genova la corsa verso il primo trofeo della stagione a livello Nazionale. Si assegna infatti nel capoluogo genovese la Coppa Italia con tutte le sfide della Final Eight in programma da domani, venerdì, a domenica. Otto squadre per un trofeo, con la Pro Recco che parte favorita e sarebbe il secondo titolo stagionale dopola SuperCoppa Europea. I recchelini hanno vinto la Coppa Italia nelle ultime otto edizioni di fila, sette le finali con Brescia ed è probabile che siano ancora loro a giocarsi la sfida per il trofeo anche a Genova.

Le altre vanno tutte a caccia dei piazzamenti oppure di quello che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo. Di sicuro a Genova ci sarà da divertirsi, arrivano infatti in Liguria le migliori otto squadre a livello Nazionale: Pro Recco, Trieste, Savona, Anzio, Brescia, Ortigia, Palermo e Quinto che tra l'altro è la società che organizza la manifestazione.

Di seguito il programma del torneo con le dirette tv e streaming dei match

Venerdì 11 marzo /Quarti di finali

B) Pro Recco-Pallanuoto Trieste alle 15:15 in diretta streaming su Waterpolo Channel;

C) RN Savona-Anzio Waterpolis alle 17:15 in diretta streaming su Waterpolo Channel;

A) AN Brescia-CC Ortigia alle 19:15 in diretta su Rai Sport + HD e in diretta streaming su www.raisport.rai.it;

D) Telimar Palermo-Genova Quinto alle 21:15 in diretta streaming su Waterpolo Channel.

Sabato 12 marzo /Semifinali

Vincente B-Vincente C alle 17:00 in diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita alle 00:30 su Rai Sport + HD;

Vincente A-Vincente D alle 19:00 in diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita a seguire su Rai Sport + HD.

Domenica 13 marzo /Finali

Finale 3° posto alle 14:00 in diretta streaming su Waterpolo Channel;

Finale 1° posto alle 16:15 in diretta su Rai Sport + HD e in diretta streaming su www.raisport.rai.it.