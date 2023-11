Collare d'oro alla Sportiva Sturla: la massima onorificenza del Coni

Orgoglio e grande soddisfazione per la Sportiva Sturla. La società fondata nel 1920 e già premiata con la stella d'oro e d'argento al merito sportivo, ha ottenuto la massima onorificenza del Coni, il Collare d'Oro. "La cerimonia di consegna - spiegano dalla società - avverrà il 22 dicembre 2023 alle ore 11, presso il Foro Italico di Roma, alla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni".

Cos'è il Collare d'Oro del Coni

Si legge sul sito del Coni che il 'Collare d’Oro al Merito Sportivo' può essere concesso: agli atleti italiani, che conseguono i risultati o i titoli stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Nazionale del Coni; ai dirigenti sportivi, e nel limite di 5 per ciascun anno, che siano già in possesso della 'Stella d’Oro al Merito Sportivo' e che abbiano per oltre quaranta anni onorato lo sport italiano; alle società sportive, sempre nel limite di 5 per ciascun anno, che abbiano una anzianità di costituzione di almeno cento anni e che siano in attività al momento della proposta di concessione dell’onorificenza, a cui sia già stata conferita la 'Stella d’Oro al Merito Sportivo' e i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale.

L'albo d'oro della Sportiva Sturla

La Sportiva Sturla è stata fondata nel 1920 e ha un ricco albo d'oro. Vanta sette partecipazioni olimpiche (Anversa, Londra, Montreal, Los Angeles, Barcellona, Atlanta e Sidney), ha ottenuto cinque volte il primo posto al 'Trofeo Corbari' (classifica nazionale Fin delle discipline acquatiche), ha vinto uno Scudetto (1923) e ottenuto un secondo posto di scudetto (2022), ha vinto tre volte la storica 'Coppa Scarioni' (1936-1937-1938), cinque coppe nel settore Tuffi (Montreal, Mosca, Salvarezza e Olimpia). Sono poi svariate le partecipazioni a Campionati Mondiali ed Europei, con titoli e primati prestigiosi; innumerevoli titoli italiani, assoluti e di categoria nei settori Nuoto, Tuffi, Nuoto Sincronizzato, Nuoto Master e Nuoto per Salvamento; due le onorificenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Stella d’Oro e d’Argento. Ora si aggiunge il Collare d'Oro.