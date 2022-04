Pro Recco, sfida di Champions prima della sosta

La Pro Recco torna in vasca questa sera per sfidare la Steau Bucarest, ultima del girone di Champions League insieme alla Stell Rossa. i liguri sono primi, hanno vinto tutte le gare europee tranne quella con lo Jug, unica sconfitta stagionale ad oggi dei ragazzi di Sukno. Avversario morbido, ma sfida da non sbagliare perché il primato è condiviso con il Marsiglia e bisogna continuare a vincere per arrivare almeno a pari punti all'ultima giornata quando i francesi sbarcheranno a Recco per lo scntro diretto.

La gara con la Steaua si giocherà domani alle 19 e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Action e sarà e sarà l’ultima di aprile per Ivovic e compagni: dopo la trasferta in Romania, infatti, ci sarà la sosta per la finale Europea di World League. Dopo l'evento internazionale ci sarà il rush finale della stagione con la Pro Recco ceh è già sicura di partecipeare sia ai playoff Scudetto che alle Finali di Champions.

“Ci affacciamo all’ultima fase della stagione – le parole di Zeno Bertoli -, sfidiamo una squadra tecnicamente inferiore a noi, ma ogni partita di Champions League va affrontata con la massima concentrazione perché può nascondere delle insidie come abbiamo visto a Belgrado. Ci attende un match fisico che ci potrà aiutare ad affinare i nostri automatismi di gioco. Gli allenamenti a Kragujevac insieme al Radnicki sono stati molto importanti, mi sono serviti per ritrovare il ritmo: finalmente posso dire di essere ritornato al 100 per cento della condizione”.