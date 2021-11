Champions League, tris Pro Recco: anche la Stella Rossa va al tappeto

La Pro Recco vince la terza partita su tre in Champions League contro la Stella Rossa 13-7 e vola in testa da sola nel GIrone B. I campioni d'Europa in carica alle Piscine di Alabro continuano la propria striscia vincente, ad oggi tra campionato e Coppa hanno solo vinto.

La cronaca di Pro Recco-Stella Rossa di Champions League

Biancocelesti avanti tre volte nel primo quarto ma sempre raggiunti dai serbi, letali in superiorità: Tankosic risponde alla palombella di Aicardi dopo venti secondi di partita, Subotic annulla due volte le reti di Di Fulvio e Cannella. L’equilibrio lo rompe ancora il pescarese da posizione 4 a 18 secondi dalla sirena: il suo tiro tocca la traversa ed entra in porta per il 4-3 che chiude il quarto.

Figlioli inaugura i successivi otto minuti con uno dei suoi bolidi, ma la beduina di Pjesivac riporta la Stella Rossa sul meno 1. Di Fulvio incrocia e toglie la ragnatela (6-4). Subotic accorcia su rigore, poi la Pro Recco prova a scappare: Echenique da posizione 2 brucia Misovic sul palo corto, l’avanzata di Cannella vale l’8-5. A 13 secondi dal cambio campo Younger capitalizza la sosta nel pozzetto di Subotic (9-5).

In avvio di terzo tempo la Stella Rossa fa ancora male in superiorità con Vukicevic servito al centro dal passaggio no look di Markovic. Echenique premia l’incursione di Di Fulvio che non sbaglia e fa poker (10-6). Younger impallina Misovic sopra la testa per l’11-6 con cui le squadre nuotano verso gli ultimi otto minuti.

A metà del quarto tempo il diagonale di Bertoli da posizione 4 doppia i serbi (12-6). Del Lungo fa buona guardia, mentre dall’altra parte Zalanki spacca la porta. L’ultima rete del match è la quarta personale di Subotic per il 13-7 che chiude la contesa.

Il commento di Sandro Sukno

“Non abbiamo fatto una grande prestazione – ammette mister Sukno a fine partita – ma ci siamo allenati forte negli ultimi giorni ed era fisiologico faticare più del previsto. Stiamo preparando questo mese intenso che ci aspetta e puntiamo a crescere nelle prossime partite: in campionato con il Brescia, in Champions con lo Spandau e in Supercoppa Europea”.

Il tabellino di Pro Recco-Stella Rossa

Pro Recco Del Lungo, Di Fulvio 4, Zalanki 1, Figlioli 1, Younger 2, Bertoli 1, Presciutti, Echenique 1, Ivovic, Cannella 2, Aicardi 1, Loncar, Negri. All. Sukno.

Stella Rossa Misovic, Tankosic 1, Djurdjic, Markovic, Subotic 4 (1 rig.), Milojevic, Pjesivac 1, Basara, Raden, Vukicevic 1, Smiljevic, Ivanovic. All. Filipovic.

Arbitri: Boudramis (Grecia), Kavcic (Slovenia).

Parziali: 4-3, 5-2, 2-1, 2-1.

Superiorità: Pro Recco 2-9, Stella Rossa 4/7 + 1 rigore.

Uscito per limite di falli Bertoli (PR) nel quarto tempo