Champions League, la Pro Recco aspetta lo Spandau

Mercoledì di Champions League per la Pro Recco che alle Piscine di Albaro ospita lo Spandau Berlino. Alle 21, in diretta su Sky Sport Arena, Ivovic e compagni cercheranno di proseguire la striscia di vittorie europee, tre in altrettanti match. La serie positiva dei Campioni d'Europa in carica non riguarda però solo la Champions, in Serie A1 sono nove le vittorie in altrettante partite. Nel girone europeo la Pro Recco è prima da solo e non dovrebe avere troppe difficoltà nel battere il prossimo avversaro che arriva la match con un solo punto (due sconfitte e un pareggio).

Velotto presenta Pro Recco-Spandau

"Ci aspetterà una partita difficile - afferma Alessandro Velotto - la squadra tedesca è un bel mix di giocatori esperti e giovani di valore, dovremo essere concentrati e sfruttare al meglio tutte le opportunità che si creeranno durante la partita. È la prima gara di un dicembre che si preannuncia denso di sfide, ci servirà per testare a che punto è la nostra preparazione tattica, fisica e mentale anche in vista della gara di Brescia. Con mister Sukno stiamo lavorando tanto e in maniera ottimale: mi trovo molto bene e spero si continui su questa strada".

Arbitreranno l'incontro Franulovic (Croazia) e Putnikovic (Serbia).

Sarà un mese ricco di appuntamenti per i biancocelesti: la trasferta di Brescia (4 dicembre), le partite casalinghe con Salerno e Anzio (11 e 12 dicembre), le trasferte di Champions League contro Osc e Hannover (15 e 22 dicembre), la Supercoppa Europea in casa dello Szolnok (20 dicembre).