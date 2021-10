Pro Recco, l'avvventura in Champions League parte contro il Marsiglia

Difendere il titolo conquistato a giugno a Belgrado: la missione della Pro Recco in Champions League comincia mercoledì con una prova dall’elevato coefficiente di difficoltà. I biancocelesti saranno infatti di scena a Marsiglia contro i campioni di Francia, rinforzati nell’ultimo mercato dall’ex Bodegas. Fischio d’inizio alle 19 con diretta streaming sulla piattaforma Len Tv. La partita sarà arbitrata da Boudramis (Grecia) e Putnikovic (Serbia).

Le parole di Sukno prima di Pro Recco-Marsiglia

“Affrontiamo una squadra davvero forte e organizzata, l’anno scorso si è qualificata alle Final Eight e questo dimostra che sono cresciuti anche come società - le parole di mister Sandro Sukno, all’esordio da tecnico ai gironi di Champions League - . Ci aspetta una partita difficile ma siamo pronti, ci siamo preparati bene ad Atene e vogliamo partire subito con una vittoria”.

Quella di quest’anno sarà una competizione molto equilibrata: “Noi siamo forti, ho grandi giocatori e mi fido di loro, ma è vero, ci sono tanti avversari di valore: Novi Beograd, Olympiacos, Marsiglia, Ferencvaros, lo stesso Jug che negli ultimi dieci anni si è sempre qualificata alle finali. Il nostro obiettivo, intanto, è crescere mese dopo mese, sarà una stagione complicata con i mondiali prima delle partite decisive”.

Torna in vasca Ivovic

A Marsiglia la Pro Recco ritroverà il suo capitano, Aleksandar Ivovic, straniero di coppa: “Stiamo abbastanza bene fisicamente, ci siamo ripresi dalle fatiche delle Olimpiadi, qualcosa dobbiamo ancora migliorare a livello tattico ma penso sia normale in questo momento della stagione, con l'allenatore e cinque giocatori nuovi - afferma Ivovic -. In Francia ci attende una partita tosta, in un ambiente caldo; l'anno scorso li abbiamo affrontati due volte ad Ostia vincendo di misura e soffrendo non poco. Anche mercoledì sarà una partita equilibrata. Il Marsiglia può essere la sorpresa di questa edizione; in generale penso che noi, Olympiacos e Novi Beograd, che ha una squadra molto forte e giocherà le finali in casa, abbiamo qualcosa in più".

La Pro Recco è inserita nel gruppo B con Marsiglia, Steaua Bucarest, Jug Dubrovnik, Spandau Berlino, Hannover, Osc Budapest e Stella Rossa. Si qualificano alla Final Eight di Belgrado le prime quattro classificate.