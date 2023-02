Pallanuoto, Champions League: la Pro Recco sfida la Dinamo Tbilisi

Sfida testa-coda in Champions League per la Pro Recco, impegnata domani sul campo della Dinamo Tbilisi, ultima con zero punti nel gruppo A guidato dai biancocelesti in coabitazione con Barceloneta e Olympiacos. Il match, l'ultimo del girone di andata, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena con inizio alle 16, ora italiana.

La pro Recco sfida la Dinamo Tblisi in Champions League

Mister Sukno lascerà a riposo Ivovic, Cannella e Aicardi. "Sulla carta ci attende una partita agevole, ma sappiamo che la Dinamo Tbilisi in casa dà sempre qualcosa in più - afferma Alessandro Velotto -. Hanno un mix di giocatori giovani ed esperti, con atleti validi che hanno già esperienza in Champions come Pjesivac e Vlahovic che andranno limitati. Vogliamo incanalare la gara sui binari giusti fin da subito, imponendo il nostro gioco e chiudendo il girone di andata in testa al girone. Non dobbiamo assolutamente pensare alla sfida con il Brescia di sabato prossimo, rimaniamo focalizzati sulla Dinamo Tbillisi: solo facendo un passo alla volta possiamo costruire qualcosa di importante".

Arbitreranno Varkonyi (Ungheria) e Putnikovic (Serbia). Delegato il greco Stavropoulos.

La classifica dopo sei giornate: Pro Recco, Barceloneta e Olympiacos (15 punti), Radnicki (8), Vouliagmeni e Jadran Spalato (7), Hannover (3), Dinamo Tbilisi (0).